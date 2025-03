5-jarig kind omgekomen in VS bij experimentele ADHD-behandeling

Een 5-jarige Amerikaanse jongen is om het leven gekomen bij een experimentele behandeling tegen ADHD in een medisch centrum in Detroit. Thomas Cooper overleed bij een ontploffing in een zuurstofkamer in Detroit (Michigan).



Het ongeluk met de zuurstofkamer vond plaats in januari. In zo'n kamer krijgen patiënten uitzonderlijk zuivere zuurstof toegediend. Cooper werd in het centrum behandeld voor slaapapneu en ADHD.



De werking van de zuurstofbehandeling daarvoor is wetenschappelijk niet vastgesteld. "Dit bedrijf draaide puur om winst maken", zegt de Amerikaanse justitie tegen NBC News.



Volgens justitie werden op de dag van Coopers dood geen veiligheidsmaatregelen genomen. "Eén enkele vonk lijkt te hebben geleid tot een volledig uitslaande brand, die Thomas binnen enkele seconden het leven kostte." Zijn moeder liep ook brandwonden op toen ze probeerde haar zoon uit de kamer te redden.



De directeur van het medisch centrum, locatiemanager en verantwoordelijke voor de veiligheid zijn aangeklaagd voor moord en doodslag. Ook degene die de zuurstofkamer bediende, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van de jongen. Het viertal werd maandag gearresteerd.

