Huidfonds: buitenwerker loopt hogere kans op huidkanker

Mensen die in de buitenlucht werken, voelen zich niet echt kwetsbaar voor huidkanker, maar lopen door hun beroep wel twee tot drie keer zoveel risico op die ziekte. Het Nationaal Huidfonds, dat dit onderzocht, roept werkgevers, werknemers en de overheid op om "zonveilig buitenwerken" vanzelfsprekend te maken.



Het fonds ziet dat buitenwerkers (zoals timmerlieden, sluiswachters, wijkbeheerders of medewerkers van een milieustraat) de risico's van langdurige blootstelling aan de zon onderschatten. Christel von Reeken van het Nationaal Huidfonds: "Ze onderschatten niet alleen de kans dat ze huidkanker kunnen krijgen, maar ook de ernst ervan. Ze noemen het 'een huidkankertje dat goed te genezen is'. Maar ze beseffen niet dat er elk jaar 80.000 nieuwe patiënten bij komen en er jaarlijks duizend mensen overlijden aan de ziekte."



Het fonds onderzocht wat buitenwerkers tegenhield om zich goed te beschermen. Daarbij speelt onder meer te weinig kennis over zonkracht en verbrandingen. Zonbescherming wordt vooral gekoppeld aan een hoge temperatuur en niet aan zonkracht die juist schade kan veroorzaken. Verder is insmeren nog niet de sociale norm onder buitenwerkers. "Zoals een dakdekker zei: 'Insmeren? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Bovendien, ik ben toch niet bang voor een beetje zon?'"



Buitenwerkers zouden schaduw moeten kunnen zoeken tijdens het werk en beschermende kleding moeten dragen. Verder stelt het Nationaal Huidfonds voor dat de werkgever zonnebrandcrème verstrekt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: