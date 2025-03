Hoe meer supermarkten, hoe meer dikke mensen

Er zijn wereldwijd steeds meer supermarkten en gemakswinkels, constateert Foodlog Dat blijkt uit een recente studie gepubliceerd door onderzoekers van UNICEF en Deakin University in Australië. Die trend heeft een prijs: in landen met de meeste supermarkten per hoofd van de bevolking wordt meer ongezond eten gekocht en is obesitas vaker een probleem.



Het verband tussen 'meer supermarkten en meer dikke mensen is indirect. Als een land economisch ontwikkelder raakt krijgen meer mensen genoeg geld om wat duurder eten te kopen. Dat lokt de komst van supermarkten uit. En in supermarkten worden levensmiddelen verkocht die veel dikmakender zijn dan het voedsel dat mensen zelf verbouwden of kochten in lokale winkels en op lokale markten.



De opkomst van supermarkten en gemakswinkels vertaalt zich daarom in een stijging van de verkoop van ongezonde voeding, constateert Foodlog. In 15 jaar tijd steeg de verkoop van sterk bewerkte producten wereldwijd met 10,9%. Tegelijkertijd steeg het percentage mensen met obesitas wereldwijd van 18,2% in 2009 naar 23,7% in 2023. In landen waar de supermarktindustrie het hardst groeide, nam obesitas het snelst toe. Laos is een extreem geval: het aantal supermarkten groeide daar met 15% per jaar, terwijl het percentage mensen met obesitas in dezelfde periode verdubbelde.



Supermarkten verkopen zowel gezond als ongezond voedsel, maar onderzoekers wijzen op meerdere factoren die supermarkten in verband brengen met de stijging van obesitas. Het assortiment in grote supermarkten bestaat voor een groot deel uit bewerkte producten met veel suiker, vet en zout. Vooral in landen als India, China en Chili blijkt het aanbod extreem ongezond te zijn. Deze ongezonde producten worden ook nog eens actief gepromoot, zowel in de winkel als online. Kortingen, reclames en strategische plaatsing bij kassa’s en gangpaden verleiden consumenten tot impulsaankopen. Studies in België en Ierland tonen aan dat ongezonde voeding structureel prominenter in beeld wordt gebracht dan gezondere optie.

Reacties

10-03-2025 17:50:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.504

OTindex: 28.619





Quote:

En in supermarkten worden levensmiddelen verkocht die veel dikmakender zijn dan het voedsel dat mensen zelf verbouwden of kochten in lokale winkels en op lokale markten.

Natuurlijk, vetspek en kaantjes zijn absoluut niet dikmakend... Is nu het één het gevolg van het ander of andersom. Of is er alleen maar een toevallige samenloop van omstandigheden?Natuurlijk, vetspek en kaantjes zijn absoluut niet dikmakend...

10-03-2025 18:27:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.447

OTindex: 94.434

@Emmo :

Is nu het één het gevolg van het ander of andersom. Of is er alleen maar een toevallige samenloop van omstandigheden?... QuoteIs nu het één het gevolg van het ander of andersom. Of is er alleen maar een toevallige samenloop van omstandigheden?...

Vroeger at men om te leven. En het was automatisch ‘vers’ omdat de wereld kleinschaliger was.

Langzaam merken mensen hoe ongezond deze manier van leven nu is en proberen bewuster ‘gezond’ te gaan eten.

En daar is tijd voor nodig, en nog steeds verandering



Laatste edit 10-03-2025 18:28 geen van drieën. Denk ik. Het zijn de veranderde tijden en de veranderde gewoonten. En een bewustwordingsproces. Iedere keer als situaties veranderen moeten mensen leren er mee om te gaan.Vroeger at men om te leven. En het was automatisch ‘vers’ omdat de wereld kleinschaliger was.Langzaam merken mensen hoe ongezond deze manier van leven nu is en proberen bewuster ‘gezond’ te gaan eten.En daar is tijd voor nodig, en nog steeds verandering

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: