Musks vermogen keldert met 118 miljard, nog steeds rijkste ter wereld

Het vermogen van de rijkste man ter wereld, Elon Musk, is sinds december fors afgenomen, schrijft Forbes. De afname van maar liefst 121 miljard dollar wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de koersdaling van autofabrikant Tesla. Musk is nog steeds de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 342,8 miljard dollar.



De waardevermindering zet het gigantische vermogen van Musk ook flink in perspectief. De 10e rijkste persoon ter wereld, oud Microsoft ceo Steve Ballmer, heeft een geschat vermogen van ongeveer 118 miljard dollar. De rijkste persoon van Azië, de Indiase Mukesh Ambani, heeft een fortuin van 89 miljard dollar.



Musks vermogen bereikte afgelopen december een hoogtepunt. Het aandeel van Tesla was in trek en bereikte een waarde van 480 dollar, Musks vermogen zou toen 464 miljard dollar waard zijn. Hij bezit ongeveer 12 procent van de Tesla aandelen. De afgelopen maanden kroop het aandeel langzaam naar beneden, afgelopen week noteerde de beurswaarde 263 dollar.



Aandelen van Tesla schoten de lucht in toen Elon Musk zich tijdens de Amerikaanse verkiezingsrace achter de Republikeinse kandidaat Donald Trump schaarde. Beleggers verwachtten dat winst van Trump goed uit zou pakken voor Tesla. Analisten twijfelen inmiddels of de rol die Musk inneemt in de regering van Trump wel goed is voor het imago van Tesla.



Als hoofd van de Department of Government Efficiency (Doge) krijgt Musk veel publieke kritiek over zich heen. Volgens analist Ben Kallo kan Musks houding de vraag in de Verenigde Staten en Europa beïnvloeden. 'Dit bemoeilijkt Tesla's opstelling vanuit een vraagperspectief.'



Het aandeel van Tesla is gevoelig voor importheffingen van China, de op één na grootste markt voor de elektrische auto's. Vaibhav Taneja, financieel directeur van Tesla, zei in januari nog dat de heffingen 'een impact hebben op ons bedrijf en onze winstgevendheid', aangezien Tesla 'nog steeds erg afhankelijk is van onderdelen uit de hele wereld voor al onze activiteiten'.

Reacties

10-03-2025 08:42:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.503

OTindex: 28.619

Eerlijk gezegd, ik heb niet écht medelijden met mijnheer Musk.

Bovendien, volgende week een update: Musk is 100 miljard rijker geworden.



Het gaat gewoon op en neer, afhankelijk van de grillen van de effectenbeurs.

