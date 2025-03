Gevangenen Sint Maarten 24 uur zonder eten omdat bewakers niet op komen dagen

Omdat geen enkele gevangenisbewaarder van de Pointe Blanche-gevangenis op Sint Maarten op het werk verscheen, hebben gevangenen daar zo'n 24 uur geen eten gehad. Ook konden ze een hele dag hun cel niet verlaten.De gevangenis kampt al langer met grote problemen. Gevangenen leven in overvolle, verouderde en slecht onderhouden cellen, vaak zonder voldoende ventilatie of sanitaire voorzieningen. De gevangenis kampt met een chronisch tekort aan bewakers, waardoor de beveiliging en het dagelijks beheer regelmatig in gevaar komen.Minister van Justitie van Sint Maarten Nathalie Tackling noemt het voorval "onacceptabel". Ze vindt het gedrag onaanvaardbaar. "Ongeacht hun omstandigheden heeft ieder individu recht op humane behandeling, en ik begrijp volledig de frustratie en bezorgdheid die deze situatie veroorzaakt", zegt Tackling tegen lokale media.Sinds 2010 is Sint Maarten, net als Aruba en CuraƧao, een autonoom land binnen het Nederlandse Koninkrijk. De detentieomstandigheden in de Pointe Blanche-gevangenis op Sint Maarten zijn al jaren zorgwekkend.