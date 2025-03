1 miljoen aan losgeld: Zwitserse politie redt ontvoerde honden

Een hondeneigenaar in Zwitserland kan opgelucht ademhalen. Zijn twee ontvoerde honden zijn terecht. De dieren werden uit zijn huis meegenomen en de kidnappers eisten meer dan een miljoen Zwitserse frank (1,05 miljoen euro) aan losgeld. De twee Bolonka-honden werden vorig week gestolen uit het huis van een 59-jarige man in Schlieren, een plaats in de buurt van Zurich. Toen de man thuiskwam, waren zijn honden verdwenen. Hij vond een brief waarin losgeld werd geƫist voor hun veilige terugkeer.De man weigerde te betalen en belde de politie, die een onderzoek begon. Daarop kon vandaag een 30-jarige Noor worden aangehouden op het vliegveld van Zurich. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de diefstal van de honden.Gisteren werd door de Poolse politie al een 38-jarige verdachte aangehouden. Bij hem werden de Bolonka-honden aangetroffen. Ze konden gisteren veilig teruggebracht worden naar hun eigenaar.Bolonkas zijn zijn kleine hondjes die oorspronkelijk uit Rusland komen. Ze kosten meestal een paar duizend euro. Waarom de honden van deze eigenaar werden ontvoerd, en waarom er zo veel losgeld werd gevraagd, is niet bekend. De politie in Zwitserland en Polen zijn nog bezig met het onderzoek.