Deze biologische computer met levende menselijke hersencellen is vanaf nu te koop

Een Australisch bedrijf heeft een AI-computer op de markt gebracht die draait op levende menselijke hersencellen.Anders dan ‘gewone’ AI-computers gebruikt de CL1 geen siliconen chips, maar een netwerk van echte menselijke neuronen die op een glazen plaat met elektroden groeien. Deze levende cellen vormen continu nieuwe verbindingen, waardoor een dynamisch en zelflerend systeem ontstaat dat volgens het bedrijf veel efficiënter werkt dan traditionele AI.Het meest opmerkelijke aan dit systeem is dat het eigenlijk een soort "lichaam in een doos" is. De rechthoekige unit bevat alle levensondersteunende systemen die de hersencellen nodig hebben: pompen voor circulatie, gasmengsystemen, vloeistoffilters en temperatuurregeling. De hersencellen leven dus letterlijk op de chip en kunnen maandenlang in stand worden gehouden.Het bedrijf heeft al aangetoond dat de cellen kunnen leren door simpelweg voorspelbaarheid te zoeken. De neuronen passen zichzelf aan om energiezuinige, voorspelbare uitkomsten te vinden en vermijden gedrag dat chaotische elektrische signalen produceert. Dit maakt ze verrassend leergierig; ze kunnen zelfs simpele videospelletjes leren spelen.Wat de CL1 bijzonder maakt, is dat het volledig biologische systeem veel flexibeler en energiezuiniger is dan traditionele AI. Een rek met 30 units verbruikt volgens het bedrijf slechts 850 tot 1000 watt, terwijl ze gezamenlijk een rekenkracht bieden die traditionele AI-systemen ver overtreft. Het systeem heeft geen externe computer nodig om te functioneren.Het Australische bedrijf biedt de technologie niet alleen aan als fysiek apparaat (voor ongeveer 35.000 dollar), maar ook als clouddienst. Hierdoor kunnen onderzoekers wereldwijd toegang krijgen tot deze technologie zonder zelf een unit te hoeven aanschaffen.De volgende stap voor Cortical Labs is nog ambitieuzer: het bouwen van een zo eenvoudig mogelijk maar volledig functioneel "brein" die complexe taken kan uitvoeren. Door precies de juiste celtypen te combineren, hoopt het bedrijf een systeem te creëren dat nog beter kan leren en reageren.Natuurlijk roept deze technologie ook ethische vragen op. Is een netwerk van menselijke neuronen dat kan leren en reageren op prikkels een vorm van bewustzijn? Het bedrijf zegt zelf dat er strikte regelgeving is en dat ethische overwegingen centraal staan bij de verdere ontwikkeling van deze technologie. Toch denkt het dat dit soort technologie handig kan zijn om bijvoorbeeld bepaalde proeven op dieren te vervangen.