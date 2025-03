Oude wet afgeschaft: scholieren Thailand mogen nu ook officieel lang haar

Veel scholen hielden zich er al niet meer aan, maar nu heeft ook de hoogste Thaise rechter de regel geschrapt: leerlingen hoeven hun haar niet langer verplicht kort te houden. Het officiële voorschrift – een korte coupe voor jongens, het haar maximaal tot net onder de oren voor meisjes – heeft sinds 1975 bestaan.



Volgens de uitspraak van het Hooggerechtshof is het voorschrift strijdig met de vrijheid van het individu en hoort het niet thuis in een moderne samenleving. De zaak kwam van de grond dankzij een petitie die in 2020 door 23 scholieren was begonnen, schrijft het dagblad The Bangkok Post.



In dat jaar had het ministerie van Onderwijs de regels al wat versoepeld, maar bij jongens moest de nek zichtbaar blijven, en meisjes met lang haar moesten het verplicht opsteken.



Na protest van scholieren en studenten werd daar drie jaar later een streep door gezet: onderwijsinstellingen kregen de vrijheid om zelf, in overleg met ouders en leerlingen, te bepalen wat een acceptabele haardracht was. Toch hield een aantal scholen nog vast aan de oorspronkelijke regel uit 1975.



In de voorschriften moet vanaf nu rekening worden gehouden met de vrijheid en waardigheid van scholieren, zegt het hof. Toch is er nog ruimte voor instellingen om er eigen regels op na te houden, zegt Panthin Adulthananusak, een student die sinds 2020 heeft geijverd voor het afschaffen van de oude wet, tegen de BBC. Scholen en universiteiten met een conservatief bestuur zouden hun leerlingen en studenten nog steeds beperkingen kunnen opleggen.



Toch is hij blij met de 'zichtbare vooruitgang' sinds het begin van de protesten. "Ik hoop dat het vonnis een nieuwe standaard zet voor het begrip van fundamentele mensenrechten op scholen."

