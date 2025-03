Spanjaard die stierf bij overstromingen Valencia, werd in 1994 al doodverklaard

Ruim 40 jaar lang bleef het een mysterie: de verdwijning van Miguel Morales. In 1984, op 32-jarige leeftijd, liet hij z'n gezin achter. Nooit meer werd iets van hem vernomen, totdat hij dood werd gevonden na de overstromingen in Valencia.Miguel Morales werkte in de jaren 80 als stukadoor en woonde met zijn vrouw en twee jonge dochters in een huis in Dúrcal, in de buurt van de Zuid-Spaanse stad Granada. Plots was hij weg, voorgoed.Hij liet geen enkel spoor achter. Zijn identiteitsbewijs lag nog thuis en ook is er destijds geen geld opgenomen van zijn bankrekening. Tien jaar later, in 1994, hebben de autoriteiten de man officieel doodverklaard.Afgelopen november kregen de dochters van Miguel Morales een telefoontje van de politie. Ze kregen te horen dat het lichaam van hun vader was gevonden tussen de slachtoffers van de rampzalige overstromingen in Valencia. 224 mensen vonden eind oktober de dood.Het lichaam van de inmiddels 72-jarige Spanjaard werd gevonden bij een overstroomde sinaasappelboomgaard, waar hij bleek te zijn verdronken in de modder. Al die tijd leefde de man dus gewoon, nooit had hij contact met familie.Het nieuws kwam als een schok voor de familie. Want zo hoorden ze dus dat hij nog heel lang had geleefd zonder dat ze daar weet van hadden. "Eerst dachten we dat er sprake was van een vergissing", zegt dochter Sara, die nog geen jaar oud was toen haar vader verdween, tegen Spaanse media. "De situatie rond de overstromingen was chaotisch, dus we dachten dat er sprake was van een persoonswisseling."Het was voor de zussen dan ook onwerkelijk toen bleek dat Morales aan de hand van vingerafdrukken kon worden geïdentificeerd. "Hij was al die tijd 4,5 uur verderop, we zijn enkele jaren geleden nog in Valencia geweest. Wie vertelt me dat ik hem niet ben tegengekomen?"Door het spoor van Miguel Morales te volgen, kon worden vastgesteld dat de man nooit bij een dokter is geweest, geen pensioenaanvraag heeft gedaan, of zijn persoonlijke documenten heeft verlengd. "Het voelt alsof je het leven van een geest induikt", vertelt Sara.De familie gaat ervanuit dat hij een zwervend bestaan heeft geleid. Hij had als jonge man psychische problemen, en is zelfs een keer in een kliniek opgenomen geweest. Ook was hij eerder wel eens weggelopen, maar toch weer teruggekomen.Volgens de dochters heeft hun moeder haar leven weer opgebouwd na de verdwijning van haar man. "Mijn moeder had wel het gevoel dat hij nog leefde", vertelt Sara nu. "Toch blijft er iets knagen. Hij heeft nooit geweten hoe het ons is vergaan. We zouden hem zeker zijn gaan opzoeken als we hadden geweten dat hij in Valencia was, zodat hij ons had kunnen vertellen waarom hij ons al die tijd geen enkel teken van leven had gegeven."De dochters hebben de urn met het as van hun vader mee terug naar Granada genomen.