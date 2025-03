Instortende brug in België valt op binnenvaartschip: één dode en gewonden

Een brug over het Centrumkanaal bij La Louvière, in de buurt van Charleroi, in België is ingestort en bovenop een binnenvaartschip terechtgekomen. Er waren op het moment van instorting sloopwerkzaamheden gaande. Eén iemand is daarbij overleden.Ook verschillende bouwkranen werden meegesleurd. Het getroffen binnenvaartschip lag te wachten om puin te laden. Dat meldt persagentschap Belga. Een van de arbeiders is bij het ongeval overleden, meldt de Waalse omroep RTBF. In eerste berichten werd gesproken van een persoon die vermist was, deze is teruggevonden in kritieke toestand. Ondanks pogingen om haar te reanimeren is ze aan haar verwondingen overleden. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen, meldt het Vlaamse VRT Nieuws. Dat zijn ook werknemers die op de brug bezig waren, in totaal waren er 12 werknemers op de brug.De werkzaamheden aan de brug in La Louvière waren vorige maand begonnen. Nadat de asbest werd verwijderd, werd begonnen met de afbraak. Het kanaal was sinds donderdagochtend 6 maart gestremd om de ontmanteling van het bouwwerk mogelijk te maken. De ingestorte brug heeft een ravage veroorzaakt. Scheepvaartverkeer op het kanaal is ’tot nader order’ onmogelijk, meldt het Vlaamse vakblad Flows.