108-jarige Japanse vrouw wordt gekroond tot de oudste kapper ter wereld

Op de verbazingwekkende leeftijd van 108 jaar is Shitsui Hakoishi gecertificeerd als 's werelds oudste vrouwelijke kapper.Haar indrukwekkende titel werd bevestigd door LongeviQuest De salon van Shitsui ligt op ongeveer drie uur rijden van Tokio, gelegen aan de rand van de prefectuur Tochigi, omringd door bergen. In haar compacte werkruimte vind je vintage items zoals een schaar die ze al sinds de vooroorlogse periode gebruikt.Ze werd geboren in een boerenfamilie op 10 november 1916, toen de wereld nog midden in de Eerste Wereldoorlog zat.Shitsui besloot op 14-jarige leeftijd kapper te worden toen de moeder van haar vriendin vroeg of ze in de leer wilde gaan bij een kapsalon in Tokio. Ze pakte haar koffers en ging helemaal alleen naar de stad.In 1934, op 18-jarige leeftijd, slaagde Shitsui voor het kappersexamen en werd al snel een populaire kapper in de winkels waar ze werkte.Shitsui trouwde op 24-jarige leeftijd met Jiro en opende haar eigen salon met haar man en ze werden later gezegend met twee kinderen.Maar al snel sloeg het noodlot toe. Jiro werd tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog ingelijfd bij het leger en stierf. Shitsui's salon, die ook dienst deed als haar ouderlijk huis, werd in de as gelegd tijdens het bombardement op Tokio door het Amerikaanse leger.Gelukkig waren zowel Shitsui als haar kinderen veilig, want ze waren al geëvacueerd naar haar geboorteplaats in Tochigi.In 1953 opende Shitsui de salon Rihatsu Hakoishi in Nakagawa-machi, en ze werkt daar tot op de dag van vandaag.In een interview met Tennen-Seikatsu zei Shitsui dat ze vasthoudt aan "drie nevers": koester nooit wrok, wees nooit jaloers en vecht nooit met anderen. Dit was iets wat Shitsui's moeder haar had geleerd. In hetzelfde interview zei ze dat het kwetsen van anderen altijd terug zal komen om jou pijn te doen.Shitsui brengt het grootste deel van haar tijd door in een verzorgingstehuis, maar ze kan nog steeds voor zichzelf zorgen. En wanneer haar oude klanten bellen voor een knipbeurt, staat ze voor hen klaar.Titelhouder worden van een Guinness World Records stond de afgelopen jaren bovenaan Shitsui's to-do-lijstjes, en ze is blij dat ze dit eindelijk heeft afgevinkt.