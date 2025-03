Gevechtsvliegtuig gooit per ongeluk bommen op Zuid-Koreaans dorp: zeker 15 gewonden

In de buurt van de Zuid-Koreaanse stad Pocheon zijn zeker vijftien mensen gewond geraakt nadat meerdere bommen uit een vliegtuig van de Zuid-Koreaanse luchtmacht op een dorp waren terechtgekomen.



Onder de gewonden zijn burgers en militairen. Van de vijftien gewonden zijn twee er ernstig aan toe.



De krant Dong-a Ilbo meldt op basis van defensiebronnen dat acht MK-82-bommen "op abnormale wijze waren afgeworpen door KF-16-straaljagers". De luchtmacht bevestigt het incident en heeft excuses aangeboden.



In de buurt van de stad werden militaire oefeningen gehouden. De straaljager nam volgens de luchtmacht deel aan gezamenlijke schietoefeningen van de luchtmacht en het leger.



Onder meer een kerk en twee woonhuizen raakten beschadigd door een van deze gedropte bommen. Waar de andere zijn terechtgekomen, is nog niet bekendgemaakt.

