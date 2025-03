Keihard werken en toch geen geld over: zo raakt middenklasse in de knel

Steeds meer Nederlanders met een modaal inkomen merken dat werken nauwelijks nog loont. Ondanks fulltime banen houden ze amper geld over en is sparen voor onverwachte kosten onmogelijk. De Tweede Kamer wil in debat over de problemen van de middenklasse, maar hoe groot is de kans dat er echt iets verandert? In de video hierboven wordt dit uitgelegd.



Stef werkt fulltime als manager bij een slijterij en verdient 2.600 euro netto per maand. Toch komt hij maandelijks in de financiƫle problemen. "Je draait een succesvolle winkel, dus je zou verwachten dat je niet in de problemen komt," vertelt hij in Nieuws van de Dag. Zijn vaste lasten overschrijden zijn inkomen, waardoor hij elke maand in het rood staat. "Ik moet vrienden vragen om voor mij een wasmachine te kopen als die kapot gaat."



Ook Simone, die 2.700 euro per maand verdient, worstelde jarenlang met een krap budget. "Het is moeilijk om zelfs de vaste lasten te dekken, laat staan om geld opzij te zetten voor extraatjes of uitjes met vrienden en familie," vertelt ze. "Het leven van de middenklasse is vaak een strijd om te overleven, waarbij er weinig ruimte is voor luxe."



Volgens financieel journalist Martin Visser zijn de hoge lasten een groot probleem. De politiek lijkt zich volgens hem te richten op de laagste inkomens, maar hierdoor blijft de werkende middenklasse vaak in de kou staan. Veel mensen met een modaal inkomen krijgen geen toeslagen en betalen relatief veel belasting, terwijl hun kosten blijven stijgen.



De Tweede Kamer bespreekt de situatie, maar concrete oplossingen zijn er nog niet. Staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) beloofde eerder dat hij zal kijken naar belastingdruk en inkomensondersteuning, maar of dat genoeg is, blijft de vraag.



Ondertussen blijft de onzekerheid voor mensen als Stef en Simone bestaan. "Ik heb het gevoel dat je nu als werkende arm wordt, terwijl een deel van Nederland door werk of op een andere manier vermogen opbouwt en zo slapend rijkt wordt," zegt Stef. "Ik denk dat als aan die knop wordt gedraaid door de politiek, dat er een mogelijkheid is dat er met hard werkenhoop dat de politiek dat eindelijk eens serieus neemt."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: