Drie biggetjes gestolen die kunstenaar in Denemarken wilde laten sterven

Drie biggetjes die door een kunstenaar voor dood waren achtergelaten in Kopenhagen, zijn afgelopen weekend gestolen. De opmerkelijke diefstal maakte een einde aan een tentoonstelling die bedoeld was om Denen bewust te maken van dierenleed in varkenshouderijen.



De Chileense kunstenaar Marco Evaristti wilde de biggetjes laten sterven om 'Denemarken wakker te schudden'. Dagelijks gaan er in het land tienduizenden varkens dood omdat ze in slechte omstandigheden in varkenshouderijen leven, stelt hij.



Daarom was hij met het idee gekomen voor een tentoonstelling met de naam And Now You Care? (En nu kan het je wat schelen?). De expositie begon afgelopen vrijdag in een voormalig slachthuis in de Deense hoofdstad, waar hij stervende varkens op de muren had geschilderd.



De drie biggetjes werden zonder eten maar met water achtergelaten op stro, vastgezet tussen twee winkelwagentjes. Evaristti verwachtte dat de dieren zo'n vijf dagen in leven zouden blijven. Uit solidariteit zei hij in die periode ook niets te eten en drinken.



De dieren werden zaterdagochtend echter gestolen. Dat gebeurde terwijl er in het pand waar de expositie plaatsvond werd schoongemaakt. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt.



Aan The New York Times vertelt Evaristti dat hij verschillende bedreigingen kreeg om zijn tentoonstelling. Dierenwelzijnsorganisaties zeiden dat zijn plan om de biggetjes bewust te laten sterven tegen de wet inging.



Denemarken telt 5000 varkenshouderijen, goed voor zo'n 28 miljoen varkens per jaar, aldus het Deense ministerie van Landbouw.



Een dierenwelzijnsorganisatie die al decennia melding maakt slechte leefomstandigheden in de varkenshouderijen, uitte kritiek op de kunst van de Chileen. "We kunnen geen biggetjes laten sterven, enkel en alleen om een punt te maken."



Zonder de biggetjes is zijn kunst 'saai', zegt Evaristti zelf. Hij heeft daarom besloten de tentoonstelling af te blazen.

