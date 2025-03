Bloedbad in de arena: Mexicaanse stierenvechter rectaal gespietst door kolossale hoorn

De stierenarena is een plek waar mens en dier elkaar treffen in een brute strijd, en soms wint de natuur op de meest meedogenloze manier. Dit ondervond de Mexicaanse torero Emilio Macías aan den lijve, toen hij afgelopen zaterdag in de arena van Tlaxcala op gruwelijke wijze werd opengereten door een stier.Op zaterdag 1 maart trad de 29-jarige Emilio Macías aan in de Plaza de Toros 'La Ranchero Aguilar' in Tlaxcala. Hij stond op het punt de fatale steek toe te brengen aan de stier 'Faraón', maar het dier was hem te snel af. Macías werd van achteren verrast en doorboord door een van de hoorns, die zich diep in zijn been en het rectale gebied boorde.Wat volgde, was een nachtmerrie op klaarlichte dag: acht lange seconden hing de torero weerloos aan de hoorn van de stier, terwijl het dier hem geen centimeter losliet.Zijn broer, de eveneens bekende matador José María Macías, was getuige van het drama: "Het was een keiharde aanval. Ik weet niet hoe lang hij aan die hoorn heeft gehangen, maar het voelde als een eeuwigheid. De dokters zeggen dat er veel inwendige schade is, maar gelukkig is zijn leven niet in gevaar."Macías werd direct behandeld in de arena en met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Puebla, waar artsen hem onder het mes namen. De operatie duurde maar liefst negen uur, en hoewel zijn toestand stabiel is, blijft deze zorgwekkend."Dit is zijn eerste ernstige verwonding in vijf jaar als matador. Hij heeft zich ongelooflijk sterk gehouden, maar de komende 72 uur zijn cruciaal," aldus familieleden.