Privétunnel van 500 meter dwars door berg: topman Porsche in de clinch met Oostenrijkse stad

De 81-jarige Wolfgang Porsche, baas van het gelijknamige automerk, wil in de Oostenrijkse stad Salzburg een 500 meter lange tunnel aanleggen door een berg en een ondergrondse parkeergarage. Bewoners en natuuractivisten maken zich zorgen.In 2020 kocht Porsche voor 8,4 miljoen euro het Paschinger Schlössl , een imposant 17de-eeuws pand dat op de Kapuzinerberg is gelegen. Het is een belangrijke bezienswaardigheid in Salzburg, maar zijn nieuwe plannen baren de bewoners en natuurliefhebbers in de regio zorgen.Porsche wil namelijk een tunnel laten bouwen van ongeveer 500 meter lang, met een ondergrondse doorgang naar zijn woning. Hij kwam met het idee, omdat het pad naar zijn villa steil en smal is, en vaak drukbezet door toeristen die op weg zijn naar het Mozart-monument.De stad Salzburg heeft Porsche toestemming gegeven om onder de openbare grond te graven, maar de Groene Burgerlijst gaat niet akkoord en wil meer duidelijkheid. Wat blijkt? De hele 500 meter lange tunnel moet op stadsgrond worden aangelegd, niet alleen de ingang.