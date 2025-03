Schittering zonnepanelen hindert piloten: Polderbaan dagelijks paar uur dicht

De Polderbaan op Schiphol wordt de komende weken op zonnige dagen niet gebruikt tussen 10.00 uur en 12.00 uur, omdat piloten last hebben van de schittering van zonnepanelen. Sinds de aanleg van een zonnepark in de buurt van de luchthaven komen meldingen binnen over beperkt zicht.



Het zogeheten Integral Safety Management System (ISMS) - met daarin KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, EasyJet en Schiphol - heeft tot de maatregel besloten "om de veiligheid van het vliegverkeer te waarborgen".



Vanaf morgen tot in ieder geval 23 maart gaat de Polderbaan dus een paar uur per dag dicht als de zon schijnt. Ondertussen werken de gemeente Haarlemmermeer en de eigenaar van het zonnepark aan een structurele oplossing.



Volgens de luchtvaartsector is het belangrijk dat de zonnepanelen speciaal glas krijgen ('deep textured glass'), waardoor het zonlicht wordt geabsorbeerd in plaats van weerkaatst. Nu zijn de panelen nog van een ander type, schrijft regionale omroep NH.



De komende tijd wordt iedere dag opnieuw een afweging gemaakt over de inzetbaarheid van de landingsbaan.



ISMS wil het sluiten ervan tot een minimum beperken vanwege de geluidsbelasting bij andere banen die erop zal volgen. "Landend verkeer zal door deze maatregel vaker gebruikmaken van de Zwanenburgbaan of Buitenveldertbaan."



Het zonnepark, genaamd de Groene Energie Corridor, ligt langs de A9 tussen knooppunt Rottepolderplein en het dorp Zwanenburg en heeft een oppervlakte van zo'n 100 hectare.



De aanleg ervan begon afgelopen zomer en moet in de loop van dit jaar afgerond zijn. De verwachting is dat het park dan jaarlijks zo'n 123 gigawattuur (GWh) aan energie produceert, gelijk aan het verbruik van ongeveer 40.000 huishoudens.

