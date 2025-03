Overvaller krijgt spijt: biecht misdaad na 8 jaar op

Een man die in 2016 een tankstation in Terneuzen overviel, heeft zich na acht jaar bij de politie gemeld om zijn daad op te biechten. Hij betuigt spijt en wil het gestolen geld terugbetalen, meldt de politie.



Het tankstation aan de Bellamystraat in Terneuzen werd destijds 's avonds overvallen. De dader, nu 28 jaar en woonachtig in Arnhem, ging er met een paar honderd euro vandoor.



Onlangs stapte hij zelf een politiebureau in Arnhem binnen om de overval op te biechten. Volgens de politie is de zaak hiermee "tot een oplossing gekomen". Het Openbaar Ministerie bepaalt nu hoe het verdergaat.

Reacties

05-03-2025 08:38:11 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.805

OTindex: 1.150

Natuurlijk moet die gestraft worden.

Degene die toen is overvallen heeft er mmisschien nwel van alles aan overgehouden.

Het is 9 jaar geleden, maar gewoon een aantal jaar de bak in.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: