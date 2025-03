Ramadan-discussie laait op: vastende man verbiedt medepassagier te eten in de bus

Op sociale media circuleren momenteel beelden van een man die een vrouw in de bus verbiedt om haar lunch te eten. Hij zou aan het vasten zijn voor de Ramadan en raakt door de geur van haar eten te sterk in verleiding.



De video zorgt voor verdeeldheid. Sommigen vinden dat eten in de bus sowieso niet hoort, omdat etensgeuren andere passagiers kunnen storen. Anderen nemen het juist op voor de vrouw, die zich fel verdedigt. Ook binnen de moslimgemeenschap klinkt kritiek op de man: de Ramadan draait juist om zelfbeheersing, óók als je op de proef wordt gesteld.

Reacties

04-03-2025 14:13:24 Emmo

Stamgast



"Omdat ik bepaalde ideeën heb moet jij je gedrag aanpassen".



Dat idee ben ik vaker tegengekomen in, voornamelijk, Arabische landen.

04-03-2025 16:34:19 BatFish

Oudgediende



@Emmo : Ik ben het zeer vaak tegen gekomen in Yerseke. Als je daar op zondag door de straat reed en één van de gereformeerde kerken liep net uit, dan ging men met een groep midden over straat lopen. Op de dag des heren wordt je niet geacht om een auto te besturen. Gebeurt in die contreien nog steeds wekelijks.

04-03-2025 16:55:34 Emmo

Stamgast



@BatFish : Op Staphorst ook. Alleen kun je er nog wel langs, al is het met aangepaste snelheid.

04-03-2025 20:42:01 Beereekhoorn

Oudgediende



@BatFish : gebeurde vroeger in Veenendaal ook

