Overvloed aan kobalt vereist onmiddellijk actie, Congo legt export aan banden

De Democratische Republiek Congo heeft de export van kobalt voor vier maanden aan banden gelegd, in de hoop de onder druk staande kobaltmarkt te stabiliseren. De komende tijd zal de grootste kobaltprocudent ter wereld het geproduceerde zilverblauwe mineraal zelf opslaan, waardoor China – goed voor 60 procent van de vraag – zal moeten teruggrijpen op zijn opgebouwde voorraad.



De kobaltproductie in Congo is de afgelopen jaren explosief gestegen, nadat het Chinese mijnbouwbedrijf CMOC Group Limited de productie in twee grote, Congolese mijnen heeft opgevoerd. Het aanbod overtrof hierdoor de vraag en de prijzen kelderden. Het mineraal leverde in februari 2022 nog ruim 80.000 dollar per ton op, nu is dat een schamele 21.000 dollar. 'De export moet worden afgestemd op de wereldvraag', zegt Patrick Luabeya, voorzitter van de autoriteit voor de regulering en beheersing van strategische minerale stoffen (ARECOMS) tegen Bloomberg.



Het mineraal bevat de gouden combinatie: het kan in oplaadbare batterijen grote hoeveelheden energie opslaan, terwijl de temperatuur stabiel blijft. Het is dan ook in vrijwel al onze dagelijkse elektronica te vinden. Het World Economic Forum verwacht dat de wereldwijde vraag naar kobalt tegen 2030 verviervoudigd zal zijn, grotendeels als gevolg van een toename in de verkoop van elektrische auto's.



Situatie vereist onmiddellijke actie

'Illegale mijnbouw en ongecontroleerde export hebben de afgelopen jaren geleid tot een overaanbod. Dat vereist onmiddellijke actie', aldus Luabeya. 'Het vormt een ernstige bedreiging voor het land en zijn binnenlandse en internationale investeerders.' De beslissing van Congo om de export van kobalt op te schorten, veroorzaakt schokgolven in de industrie. 'Iedereen is in paniek en we weten niet hoe we het materiaal veilig kunnen stellen', zegt Ian Liu, directeur inkoop bij CNGR Advanced Material.



Het nieuwe beleid zou de wereldwijde aanvoer van kobalt met ongeveer 20.000 ton kunnen verminderen. Dat is volgens Xu Aidong, analist bij Beijing Antaike Information Co, geen reden tot zorg. De grote opgebouwde voorraad is 'voldoende om het gat op te vullen', aldus Aidong.



Nu de vooruitzichten voor kobalt op korte termijn rooskleuriger zijn, zijn de kobaltaandelen in China dinsdag gestegen. In Shenzhen stegen de aandelen in Nanjing Hanrui Cobalt Co. met maar liefst 17 procent, terwijl Huayou Cobalt Co. in Zhejiang met 7,8 procent steeg. Ondertussen daalde CMOC Group Limited met 2 procent in Hongkong. Het tijdelijke verbod zou ook een zegen kunnen zijn voor Indonesië, de op een na grootste kobaltproducent. Dankzij Chinese investeringen ziet het land een groeiend aandeel op de wereldmarkt.



Dit is niet het eerste exportverbod dat Congo instelt op het zilverblauwe mineraal. Eerder had de DRC tijdens een belastinggeschil een verbod van negen maanden opgelegd aan CMOC, maar dat verbod werd opgeheven toen het geschil in april 2023 werd opgelost. Met het nieuwe verbod kijkt het land over drie maanden opnieuw naar de beperkingen, zei Luabeya. In de tussentijd bereidt ARECOMS aanvullende maatregelen voor om de kobaltmarkt in evenwicht te brengen. Persbureau Reuters suggereert dat de DRC straks een exportquota voor kobalt kan hanteren, om zo de prijs op een hoger niveau stabiel te kunnen houden. Tegelijkertijd zal deze terughoudendheid Indonesië in de kaart spelen, meldt Reuters.

Reacties

03-03-2025 14:37:43 Emmo

Stamgast



En wij, op basis van de algemene berichtgeving, maar denken dat er aan dit soort mineralen een schreeuwend tekort is.



Interessant is natuurlijk het feit dat het land Congo in de financiële problemen raakt door de lage prijzen. Vervolgens wordt de export verminderd. Slim. Dan heb je nóg minder inkomsten.

