Commerciële lander Blue Ghost succesvol geland op de maan

Het commerciële ruimtevaartuig Blue Ghost is zondagochtend op de maan geland. De robotlander was sinds 15 januari onderweg en gaat op de maan een oud vulkanisch gebied onderzoeken.De landing, om 09.35 uur Nederlandse tijd, was via een livestream van de Amerikaanse ruimtevaartmaatschappij NASA te volgen.Er klonk gejuich nadat de lander het maanoppervlak had bereikt.De Blue Ghost is gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Firefly Aerospace en gelanceerd door SpaceX. Firefly is het eerste commerciële bedrijf dat een volledig succesvolle maanlanding heeft gerealiseerd. "Deze kleine stap op de maan vertegenwoordigt een gigantische sprong in de commerciële verkenning van de ruimte", zegt het bedrijf op X.Met de Blue Ghost wil Firefly het gebied Mare Cysium (de Zee der Crises) twee weken lang bestuderen. Eerder stuurde Blue Ghost al beelden van de maan door.De ruim 90 miljoen dollar kostende lander heeft ook een kleine disc van 3 centimeter aan boord waarop meer dan 45 kunstwerken staan, bedoeld als virtueel ruimtemuseum. De werken zijn gemaakt door tientallen kunstenaars, onder wie een aantal Nederlanders.Het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines lanceerde donderdag ook een maanlander, de Athena. Die verkenner moet grondstoffen en water vinden op het oppervlak. Daarvoor is de lander uitgerust met een boor. Athena zal waarschijnlijk op 6 maart op de maan proberen te landen.