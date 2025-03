Medische primeur: baby al in baarmoeder succesvol behandeld tegen ziekte

Een Amerikaanse baby is voor het eerst ter wereld succesvol behandeld tegen een dodelijke spierziekte terwijl zij nog in de baarmoeder zat.



De ouders van het kindje hadden al eerder een kind verloren aan spinale musculaire atrofie (SMA). Toen bleek dat ook hun ongeboren dochtertje dezelfde genetische afwijking had, besloten ze in samenwerking met artsen en de toezichthouder FDA tot deze baanbrekende ingreep.



De moeder nam zes weken voor de bevalling dagelijks de stof risdiplam in. Via de navelstreng en het vruchtwater bereikte het medicijn het ongeboren meisje. Na de geboorte kreeg het kind zelf het medicijn toegediend.



Het resultaat? Ruim tweeënhalf jaar later vertoont het meisje geen enkel symptoom van SMA, een ziekte die normaliter binnen zes maanden leidt tot ernstige spierzwakte en ademhalingsproblemen. Zonder behandeling sterven de meeste kinderen met SMA type 1 voor hun tweede verjaardag.



De timing van de behandeling blijkt cruciaal. Kinderen die vóór hun zesde levensweek met risdiplam worden behandeld, kunnen vaak zelfstandig slikken, eten, zitten, staan en lopen. Bij latere behandeling zijn de zenuwcellen en motorische functies al deels aangetast.



Prenatale behandelingen komen eraan

Hoewel het slechts om één geval gaat, zet deze doorbraak de deur open naar prenatale behandelingen voor andere aangeboren ziektes. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden, maar bieden hoop voor toekomstige gevallen waarbij SMA al tijdens de zwangerschap wordt ontdekt.



De medische wereld kijkt met spanning of deze innovatieve aanpak navolging krijgt. Voor ouders met een verhoogd risico op kinderen met SMA biedt deze primeur in ieder geval een sprankje hoop dat eerdere diagnose en behandeling mogelijk zijn dan ooit tevoren gedacht.

Reacties

02-03-2025 14:39:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.418

OTindex: 96.548

Een geweldig succes dus. Overigens schijnt het ook al mogelijk te zijn om ongeboren baby's te opereren. Die worden dan na de operatie weer teruggeplaatst en zitten daar hun wachttijd uit. Maar het fijne weet ik daar niet van en evenmin of dit allemaal waar is.

02-03-2025 16:53:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.394

OTindex: 94.340

Het probleem is dat de genetische afwijking wel wordt doorgegeven

02-03-2025 20:45:28 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.961

OTindex: 3.187



klik hier



Zo fijn voor dit gezin dat het werkt, wie weet wat er nog meer mogelijk is. @Mamsie : Het is een keer gelukt om de baby terug in de baarmoeder te plaatsen na operatieZo fijn voor dit gezin dat het werkt, wie weet wat er nog meer mogelijk is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: