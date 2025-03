Pauls kunstwerk over Michael Jackson 'hangt' binnenkort op de maan

"Mijn zes kinderen kunnen straks naar de maan kijken en denken: daar ligt iets van papa." Dat zegt de Oldenzaalse kunstenaar wiens schilderij momenteel in een raket rond de maan draait. Zondag zal het kunstwerk, dat digitaal is veiliggesteld in een capsule, op de maan geplaatst worden.Maar hoe is dit in hemelsnaam gebeurd? Een jaar geleden stuitte Paul Smidt op X op een wel heel bijzondere prijsvraag voor kunstenaars. De hoofdprijs was een kunstwerk aan boord van een SpaceX-raket naar de maan."Ik besloot mee te doen en schreef me in. Mijn gedachten gingen meteen naar de iconische moonwalk van Michael Jackson. In mijn inzending sprak ik over zijn wens om de wereld beter te maken, over het feit dat het Michael Jackson zijn droom was om op de maan te zijn en hoe ik, als fan, er nu voor kan zorgen dat dit gebeurt", vertelt Paul aan Hart van Nederland.SpaceX vond zijn verhaal fantastisch. "Dat had ik echt niet verwacht. Ze waren onder de indruk van de manier waarop ik de essentie van Michael Jackson vastlegde en de link naar de maan legde. De diepgang van mijn verhaal sprak hen aan. Het was een droom die uitkwam, iets wat ik nooit had verwacht. Eerst dacht ik: 'Je schiet altijd mis als je het niet probeert', maar opeens was ik de winnaar, zo grappig."Dit is iets heel bijzonders, want het heeft te maken met blockchain-technologie, gaat Paul verder. "Blockchain stelt je in staat om bestanden vast te leggen, zodat ze voor altijd bewaard blijven. Steeds meer kunstenaars gebruiken deze technologie om hun werk vast te leggen en te bewijzen dat het van hen is. Dit bestand zal voor altijd aan mij en mijn werk gekoppeld blijven." Wat nog unieker is, is dat dit de eerste harde schijf is die buitenaards landt. "Dit is een hele nieuwe technologie voor kunstenaars, en nu zijn er wereldwijd mensen die eigenaar zijn van een stukje van dit verhaal."Volgens ruimtevaartdeskundige Liam Pieters is deze commerciële vlucht een eerste stap in de strategie van Elon Musk. "Elon Musk heeft ambitieuze plannen voor de toekomst, met als doel een maankolonie en uiteindelijk de kolonisatie van Mars."Deze missies zijn voor hem niet alleen een kans om onderzoek te doen op de maan, maar ook belangrijke tests voor de lange termijn, zegt Pieters. "Ze kunnen geld opleveren en tegelijkertijd wetenschappelijke doorbraken bewerkstelligen. Kortom, de ruimtevaart is nu zowel een commerciële als wetenschappelijke onderneming.