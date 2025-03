Foutje: Amerikaanse bank maakt per ongeluk 81 duizend miljard over aan klant

De Amerikaanse bank Citigroup heeft vorig jaar per ongeluk een klant kortstondig de rijkste persoon op aarde gemaakt. Door een blunder werd er in plaats van 280 dollar liefst 81 biljoen dollar, dat is 81 duizend miljard, overgemaakt (zo'n 78 biljoen euro).



Dat meldt zakenkrant FT op basis van interne bronnen. De bank erkent tegen FT dat de fout is gemaakt.



Dat gebeurde omdat een medewerker handmatig een overboeking wilde doen van de ene rekening naar de andere, daarbij ging het nodige mis. Ook tweede medewerker, die de transactie moest goedkeuren, blunderde mee.



Het voorval kon ontstaan omdat de systemen van Citi vier transacties van in totaal 280 dollar naar een Braziliaanse rekening van de klant tegenhielden. De betalingen moesten daarna handmatig gedaan worden, maar volgens de bronnen van FT is dat nogal een beroerd systeem, waarbij automatisch 15 nullen in het bedragveld worden ingevoerd. Die hadden verwijderd moeten worden, maar dat had de medewerker nagelaten.



Anderhalf uur na de transactie trok een andere medewerker aan de bel, die zag dat er iets grondig mis was met de bankbalans. Daarop werd de fout hersteld en de overboeking teruggedraaid. Niet zo gek dat het opviel, 81 biljoen dollar is namelijk voor de vuist weg 70 keer de omvang van de totale Nederlandse economie.



Geluk bij een ongeluk: al het virtuele geld bleef binnen de bank en áls het naar een rekening buiten de bank was overgeboekt, zouden de systemen dat voorkomen hebben, zegt Citi tegen FT.



De omvang van deze fout is wel heel extreem, maar helemaal uniek is het ook niet. Bij Citigroup zouden vorig jaar tien verkeerde transacties van meer dan een miljard euro zijn uitgevoerd, die op het nippertje teruggedraaid konden worden.

Reacties

01-03-2025 12:41:48 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.551

OTindex: 56.258

Daar zou ik wel een uurtje rente van willen trekken

01-03-2025 16:54:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.391

OTindex: 28.612





Als banken het kunnen innen gaat het dubbelop. @Sjaak : In het geval wanneer banken het zouden moeten uitbetalen.Als banken het kunnen innen gaat het dubbelop.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: