Het nieuwe verdienmodel: vrouwen verkopen gebruikte sokken en verdienen een fortuin

In de afgelopen tijd is er een opvallende trend ontstaan op platforms zoals Vinted en sociale media: steeds meer (jonge) vrouwen verkopen hun gebruikte sokken en verdienen er bakken met geld mee. De vraag naar deze producten lijkt steeds groter te worden.



De verkoop van gebruikte kleding is natuurlijk al een tijdje een gangbare praktijk. Vinted en andere platforms hebben het gemakkelijk gemaakt om tweedehands kleding te kopen en verkopen. Maar het verkopen van gebruikte sokken gaat een stap verder. De sokken die aangeboden worden, hebben vaak een duidelijk persoonlijk gebruikspatroon en worden gepromoot met foto's die een bepaald soort aantrekkingskracht uitstralen. Wat opvalt is dat veel van deze verkopen een specifieke niche aantrekken: mensen die een fetisj hebben voor sokken, geur of het idee van het dragen van iemands persoonlijke kledingstukken.



Wat deze trend nog verder aandrijft, is de rol die sociale media, en vooral TikTok, spelen in het delen van tips en trucs over hoe je succesvol sokken kunt verkopen. Vrouwen geven elkaar op het platform advies over alles, van het maken van aantrekkelijke foto's tot het creƫren van de perfecte productbeschrijving die de aandacht van kopers trekt.

Reacties

01-03-2025 10:19:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.391

OTindex: 28.612

Ik zal het eens met mijn afgedankte sokken proberen. Helaas zijn ze tegen de tijd dat ik ze afdank meer gat dan sok

01-03-2025 11:40:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.384

OTindex: 94.335



Ongewassen?

: die van mij hebben sowieso heel snel gaten

Zal misschien aan de vorm van mijn voet liggen Wat moet je nou met andermans of andervrouws sokken?Ongewassen? @Emmo : die van mij hebben sowieso heel snel gatenZal misschien aan de vorm van mijn voet liggen

