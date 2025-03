Kattenkwaad loopt uit de hand in Hoogeveen: noodbevel na belletje trekken

Kattenkwaad van een groepje kinderen heeft in Hoogeveen voor grote consternatie gezorgd. Een boze bewoner van een huis waar voor de grap werd aangebeld, trok de kinderen naar binnen, waarna het uit de hand liep.



Het ging vorige week mis bij winkelcentrum de Grote Beer in de Drentse plaats, schrijft Dagblad van het Noorden. Een groepje kinderen was er aan het belletje trekken. Zij maakten een bewoner zo boos, dat hij de kinderen greep en mee naar binnen trok, melden bronnen aan de krant.



Onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld, maar de situatie maakte een groep jongeren uit de buurt zo boos dat ze besloten overlast te veroorzaken bij de woning.



In een paar dagen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie, agenten gingen verschillende keren naar het huis toe om de orde te herstellen.



Het leek maandagavond uit de hand te lopen, schrijft de krant. Tientallen jongeren hadden zich bij het huis verzameld en gooiden stenen en voorwerpen naar de woning, ook trapten ze deuren in en probeerden ze het pand binnen te komen.



De politie werd beledigd en uitgedaagd. De Hoogeveense burgemeester Martijn Breukelman zegt dat het een zeer bedreigende situatie was en besloot voor enkele uren een noodbevel af te kondigen.



De politie kon daardoor direct ingrijpen. De rest van maandagnacht verliep rustig en er zijn sindsdien geen incidenten meer geweest. De politie en gemeente hebben gesproken met de betrokkenen en proberen 'de situatie weer te normaliseren'.

