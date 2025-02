Vrouw knipt nagels van partner, maar knipt in vinger: man naar de rechter

Een opmerkelijke zaak in de rechtbank van Zutphen gisteren. De rechter hoorde daar het verhaal aan van een vrouw die de nagels van haar partner verzorgde, maar daarbij een foutje maakte en in zijn vinger knipte. De man kon hierdoor een tijd niet werken, en dus stelde hij zijn eigen partner aansprakelijk.



Hoewel de zitting gisteren diende, vond het incident al in oktober 2023 plaats. Het stel, zo staat in stukken van de rechtbank, woonde toentertijd gedeeltelijk samen.



De nagels van de man waren weer toe aan een knipbeurt, en dus besloot de vrouw de nagelschaar erbij te pakken. Ze knipte zijn nagels 'met regelmaat al anderhalf jaar lang'. Maar toen ze dit keer aan de slag ging met zijn ringvinger, ging het opeens fout: de vrouw knipte niet in de nagel, maar in de vinger zelf.



Dat deed zeer, maar vooral in de dagen na het knippen deed de vinger steeds meer pijn. Uiteindelijk zag de vingertop zo blauw, dat er een bezoek werd gebracht aan de huisarts. Op diens advies werd er pijnstilling genomen, een handschoen gedragen en moest de man stoppen met werken.



De pijn verdween niet, waardoor de huisarts een aantal weken na het incident de man doorverwees voor een röntgenonderzoek en extra medicatie met bloedverdunners voorschreef.



De man werkt als zzp-er voor 40 uur per week als metselaar in de bouw. Daarnaast is hij samen met zijn zoon maat in een maatschap die een veeteeltbedrijf met gemiddeld 250 tot 340 koeien en kalveren exploiteert.



Omdat hij dat werk een paar weken niet kon uitvoeren, heeft hij door het knipincident schade geleden, zo sprak zijn advocaat in de rechtbank. Daar is volgens hem de vrouw aansprakelijk voor. "Hij heeft reiskosten gemaakt voor zijn bezoeken aan het ziekenhuis en er is sprake van verlies aan verdienvermogen."



De vrouw gaf vanwege de schade het voorval eerder al op bij haar verzekeraar ASR. Die deed onderzoek, maar had - ook toen de vrouw het een tweede keer probeerde - de aansprakelijkheid afgewezen.



Daarom moest uiteindelijk de rechter oordelen wie er moet opdraaien voor de kosten. Die concludeert nu dat aan het knippen van nagels 'inherent het gevaar verbonden is dat daarbij in de vinger wordt geknipt'.



Maar was dit keer de kans op het oplopen van letsel zo waarschijnlijk, dat de vrouw niet had moeten knippen? Anders gezegd: had de vrouw deze schade kunnen voorzien?



"De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is", staat in de uitspraak. "Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een ongelukkige gang van zaken."



En dus vangt de man, net als hij ook al deed bij de verzekeraar, bij de rechter bot.

Reacties

26-02-2025 20:27:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.410

OTindex: 96.528



Quote:

maar vooral in de dagen na het knippen deed de vinger steeds meer pijn.



Dan is die vent een sukkel om niet even langs de huisarts te gaan. Als je ziet dat er iets niet goed gaat moet je aktie ondernemen. Dan is die vent een sukkel om niet even langs de huisarts te gaan. Als je ziet dat er iets niet goed gaat moet je aktie ondernemen.

26-02-2025 22:46:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.374

OTindex: 94.317

Eerlijk gezegd heb ik pas bij het knippen van mijn moeders nagels ook een vinger geraakt. Dat is namelijk veel lastiger dan je eigen vingers. Maar behalve een beetje bloed en een pleister was er niets aan de hand (vinger).

Waarom had het bij deze man zo dramatische gevolgen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: