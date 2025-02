Russisch schip met bemanning ligt al drie jaar aan de ketting in Frankrijk

Vrachtschip Vladimir Latyshev ligt deze week al drie jaar lang in de Franse havenstad Saint-Malo in Bretagne. De bemanning is radeloos, zij zijn afhankelijk van vrijwilligers voor eten, want aan boord is vrijwel alles op.De Vladimir Latyshev werd in 2021 gebouwd en voer geregeld in Europa. Op 24 februari 2022 brak de oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne. Op 28 februari 2022 leverde de Russische bulkcarrier 2.440 ton magnesiumoxide aan kunstmestfabrikant Timac in Saint-Malo, zo meldt Le Monde. Het schip wilde op 1 maart de haven verlaten, toen de douane aan boord stapte.Ze legden het lege schip aan de ketting. De eigenaar is namelijk staatsbedrijf JSC GTLK, waarvan de enige aandeelhouder het Russische ministerie van Transport is.De bemanning, negen man sterk, bleef aan boord en zit daar tot de dag van vandaag nog. Ze dachten in het begin dat het allemaal niet zo lang zou duren en verplaatsten het schip van kade naar kade in het gedeelte voor koopvaardijschepen.Uiteindelijk werd besloten dat het schip een semipermanente ligplaats in de kleine haven kreeg, vooral om brandstof te besparen.De bemanning kreeg in het begin nog betaald, in totaal zo’n 7,000 euro per maand. Dat is sinds enkele maanden gestopt. De geldoverdracht van de Russische reder Alpha LCC naar Frankrijk wordt geblokkeerd als sanctie. Een plaatselijke agent die zorgde voor het rantsoen van de bemanning en brandstof krijgt ook geen geld meer, zo vertelde de kapitein onlangs aan een journalist van de Franse krant Ouest-France. Deze agent schoot uit eigen zak nog een tijd de boodschappen voor, maar is daar sinds eind januari mee gestopt.Iedere maand komt een vertegenwoordiger van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) aan boord van het 141 meter lange schip. Deze federatie trekt aan de bel nu de bemanning aan haar lot wordt overgelaten. ‘De voorraden zijn op, er is bijna niets meer te eten. De brandstof raakt ook op, waardoor geen elektriciteit meer geproduceerd kan worden’, vertelt een vrijwilliger van de organisatie. ‘De bemanning mag wel van boord, maar ze hebben geen geld en kunnen dus ook nergens naartoe. Ze kunnen ook geen geld pinnen aan wal. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn Russische bankinstellingen uitgesloten van het Swift-systeem, dat internationale betalingen mogelijk maakt. De situatie is urgent. We hebben ons suf gebeld met instanties, maar niemand wil de verantwoordelijkheid voor hen op zich nemen.’De ITF doet een noodkreet aan de politiek: ‘Zoek op zeer korte termijn een manier om de kosten voor levensonderhoud op dit schip te financieren.’ Tot nu toe heeft nog geen enkele partij gereageerd.