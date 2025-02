Uruguayaanse voetballer slaat tegenstander knock-out

Een bizarre rode kaart in Uruguay, waar een voetballer zijn tegenstander naar de grond slaat. In de slotfase gaat Mario González van Paysandu Interior volledig door het lint.Afgelopen weekend sloeg Jamal Ben Saddik zijn tegenstander naar de grond in de ring. Een Uruguayaanse voetballer had er geen ring voor nodig. Tijdens de wedstrijd tussen Soriano Capital en Paysandu Interior sloeg Mario González zijn tegenstander Enzo Echeveste naar de grond.In de finale van de OFI National Cup of Selections, een amateurvoetbaltoernooi in Uruguay, liep het twee minuten voor tijd compleet uit de hand. González maakte eerst een overtreding waarbij zijn tegenstander naar de grond gaat. Vervolgens ontstaat er een opstootje waarin diezelfde González zijn tegenstander knock-out slaat.