Vrouw bevalt in een zonnestudio: Ze wist niet dat ze zwanger was!

ZUTPHEN - "Ik heb heel veel meegemaakt, maar dit nog niet", zegt Fokko Beuker. De eigenaar van de zonnestudio Beauty Passage in Zutphen heeft zaterdag iets heel bijzonders meegemaakt: een bevalling. "Ik zag het hoofdje er al uitkomen."

Fokko was bezig met een normale werkdag. Tot een vaste klant meerdere keren om hulp riep. "Toen ik binnenkwam lopen, zag ik het hoofdje eruit komen. Ik heb toen gelijk 112 gebeld."

"Ik ben helemaal van slag. Het ging zo snel", vervolgt Fokko. De geboorte duurde zo'n 10 minuten. "Het ging heel snel. Ik heb handdoeken gepakt en ruimte gemaakt voor de hulpdiensten." Omdat de bevalling zo snel ging, werd het kindje al geboren voordat de hulpdiensten er konden zijn. De ondernemer was de enige die de vrouw op dat moment kon helpen.



Fokko zag een meisje geboren worden. "Ze maakte geen geluid, maar ze ademde wel. Het buikje ging heen en weer. Je weet niet wat je moet doen. De medewerker van de alarmcentrale vroeg of de navelstreng om het nekje heen zat, maar die zat er gelukkig niet omheen." Vrij snel na de geboorte waren de hulpverleners en een verloskundige in de zonnestudio. "Zij vertelden dat het kindje gezond geboren is."

"Ik was erg blij toen de ambulance er was, je weet niet wat je moet doen", zegt de opgeluchte Fokko. "Ik ben ook erg blij dat ze gezond is." De vrouw wist volgens Fokko niet dat ze zwanger was. "Ze komt hier vaker en als je zwanger bent, mag je niet onder de zonnebank."



In die paar minuten gebeurde er heel veel. Een bevalling, een traumahelikopter in de lucht en ambulances en politieauto's voor de deur. Toen iedereen weg was, en moeder en kind met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht,stond Fokko er alleen voor. "Het werken gaat weer door. Omdat het kindje gezond is, kan ik weer doorgaan. De afspraken kan ik niet afzeggen."

Wel gaat hij zijn dochter nog bellen. "De spullen van de vrouw staan hier nog. En het kindje heeft geen kleren natuurlijk. Ik ga aan mijn dochter vragen of ze nog even snel wat babykleding kan kopen."



Reacties

23-02-2025 11:27:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.358

OTindex: 94.300

Lekker vlot.

Waarom mag je niet onder de zonnebank als je zwanger bent?

23-02-2025 11:35:53 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.789

OTindex: 1.144





Laatste edit 23-02-2025 11:36 @allone , misschien net als bij een broedse kip. Als de eieren warm genoeg zijn dan komt er een kuikentje uit

23-02-2025 12:32:22 Beereekhoorn

Oudgediende



WMRindex: 1.257

OTindex: 10.613

@allone : vanwege de straling van de lampen (uv?) die werken door in de baarmoeder

23-02-2025 17:36:01 vaughn

Senior lid



WMRindex: 522

OTindex: 9

@Beereekhoorn :

: vanwege de straling van de lampen (uv?) die werken door in de baarmoeder Quote @allone : vanwege de straling van de lampen (uv?) die werken door in de baarmoeder



Nee, door temperatuursverhoging wat tot uitdroging kan leiden is het niet aan te raden, temperatuursverhoging kan ook leiden tot afwijkingen van het ongeboren vrucht. Zie Nee, door temperatuursverhoging wat tot uitdroging kan leiden is het niet aan te raden, temperatuursverhoging kan ook leiden tot afwijkingen van het ongeboren vrucht. Zie hier

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: