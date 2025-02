Winnend kraslot in Frankrijk gekocht met gestolen creditcard, wat nu?

Een bestolen man, twee dakloze dieven en de vraag of een prijs van 500.000 euro op een winnend kraslot wel moet worden uitgekeerd: het zijn drie ingrediënten van een ingewikkelde juridische puzzel waar half Frankrijk zich nu over buigt.



Franse media smullen van het verhaal dat drie weken geleden begon met een autokraak in het Zuid-Franse Toulouse. Een 42-jarige man arriveerde bij zijn auto op de parkeerplaats in het centrum van de stad, waar hij ontdekte dat een rugzak uit zijn auto was gestolen. Daarin zaten onder meer zijn identiteitspapieren en creditcards.



De bestolen man deed direct aangifte en liet zijn creditcards blokkeren. Een medewerker van de creditcardfirma wist te melden dat de creditcard wel al was gebruikt, maar de schade viel mee: er was voor 52,50 euro mee uitgegeven bij een kioskje in de buurt.



De bestolen man, die in Franse media alleen Jean-David wordt genoemd, vroeg bij de kiosk of ze misschien camerabeelden hadden en of die konden worden veiliggesteld. Hij had gehoopt misschien de politie wat te kunnen helpen, zodat hij in ieder geval zijn papieren terugkreeg, maar het antwoord van de winkeleigenaar had Jean-David zeker niet verwacht.



De eigenaar had geen camera's, maar wist zich wel precies te herinneren hoe twee dakloze mannen en paar pakjes sigaretten en een paar krasloten waren komen kopen met een creditcard. En niet veel later uitgelaten terugkeerden omdat ze een half miljoen bleken te hebben gewonnen. Toen ze hoorden dat ze daarvoor contact op moesten nemen met het hoofdkantoor van de loterij, vertrokken ze weer. De loterij meldt inmiddels dat de prijs nog niet is opgehaald. En van de dieven ontbreekt nog elk spoor. Maar de bestolen Jean-David komt nu met een opmerkelijk voorstel: als de dieven zich melden, wil hij best de prijs delen. "Ze hoeven niet bang te zijn", zegt de advocaat van Jean-David in de Franse media. "Zonder de creditcard van mijn cliënt hadden zij niet gewonnen. Maar zonder de diefstal zou mijn cliënt niets hebben gewonnen."



Maar zou het zo simpel zijn? De juristen zijn er nog niet over uit. Want van wie is nu het winnende lot in eerste instantie: van de persoon die het heeft gekocht, of de persoon die het heeft betaald? En zijn er nog ergens kleine lettertjes? Het bedrijf van de loterij heeft het lot inmiddels geblokkeerd tot het onderzoek is afgerond.

Reacties

22-02-2025 09:55:27 allone

Oudgediende



Een heel heel oude en heel heel goede raad: geen spullen in je auto achterlaten !

Spannende logica, van wie is het lot. Maar rein theoretisch zolang de dieven onbekend zijn.

Misschien liggen de loten allang in de prullenbak.



Misschien is het een goede kans voor de daklozen om een nieuw leven te beginnen?!



Mijn gevoel is dat het lot is van degene die het koopt.

Maar ja.



22-02-2025 11:12:26 Buick

Oudgediende



@allone , degene die het lot kan laten zien die is de winnaar.

