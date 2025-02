Schilderend schaap BAAnksy ‘gestolen’ van boerderij, eigenaar looft 62.000 uit voor de eerlijke vinder

BAAnksy, het ‘enige schilderende schaap ter wereld’, is spoorloos verdwenen uit zijn verblijf in Zuid-Afrika. Eigenaar Joanne Lefson (53) is radeloos en belooft 62.000 euro aan wie met nuttige informatie komt.Zo'n twee weken geleden verdween het dier midden in de nacht van een boerderij tussen de wijngaarden in Franschoek, dichtbij Kaapstad. Volgens Lefson maakte BAAnksy deel uit van een kudde. ,,Het kan geen toeval zijn dat alleen BAAnksy, het enige schilderende schaap ter wereld, werd meegenomen”, vertelde de vrouw aan een lokale krant.Lefson laat het er dan ook niet bij zitten. ,,Ik heb twee privédetectives in de arm genomen en loof een beloning van 62.000 euro uit aan de persoon die met een tip komt die mij naar BAAnsky brengt.” Tot nu toe heeft de vrouw nog geen tips ontvangen. Ook de lokale politie bevestigt dat er een onderzoek werd geopend, maar dat er nog niemand werd aangehouden.Het schilderende schaap BAAnksy is het ‘broertje’ van niemand minder dan Pigcasso , het schilderende varken wiens 550 kunstwerken werden tentoongesteld in Kaapstad, München en Amsterdam en in totaal zo'n 760.000 euro opleverden. Zelfs de Amerikaanse acteur George Clooney heeft thuis een originele Pigcasso hangen. Pigcasso staat tevens in het Guinness Book of Records, omdat hij het hoogste bedrag ooit ontving voor een schilderij gemaakt door een dier.BAAnksy en Picasso verbleven in hetzelfde dierenasiel in Zuid-Afrika en zo leerde het varken zijn opvolger de kneepjes van het vak. Pigcasso overleed vorig jaar waardoor BAAnsky, aangemoedigd door Lefson, de schilderborstel van hem overnam. ,,Hij had al zeventien schilderijen gemaakt die goed genoeg waren om te verkopen. Hij werd steeds beter”, aldus Lefson. ,,Mensen boden tot wel 3.500 euro voor een exemplaar en net nu heeft iemand mijn schilderend schaap gestolen.”Lefson hoopt dat het schaap ergens wordt vastgehouden, maar dat het oké is. ,,Ik moet er niet aan denken dat een dief het enige schilderende schaap ter wereld heeft geslacht en op de barbecue heeft gelegd”, klinkt het.