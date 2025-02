Kinderen slaan en bekogelen halfblinde zwaan, voorbijganger grijpt in

In Den Helder is een zwaan mishandeld door een groep kinderen van rond de 10 tot 12 jaar. De jonge daders bekogelden het dier met stenen en sloegen erop met stokken. De zwaan, die eerder werd opgevangen en verzorgd bij Wildopvang de Helderse Vallei, is na de aanval verplaatst naar een rustiger natuurgebied.



De mishandeling vond donderdagochtend plaats bij een sloot tussen de Jan Verfailleweg en de Volkerakstraat. Een voorbijganger zag hoe een groep kinderen het dier aanviel. Ze schakelde daarop de dierenambulance in.



Het slachtoffer is geen onbekende bij de lokale dierenopvang. De zwaan werd eerder behandeld bij Wildopvang de Helderse Vallei en daarna weer vrijgelaten in de natuur. Het dier is blind aan één oog en loopt moeilijk, maar was voldoende hersteld om op eigen kracht verder te leven.



Vrijwilligers Bert en Nick van de Dierenambulance Den Helder brachten de zwaan in overleg met de boswachter naar een rustiger natuurgebied. Daar zal het dier de komende tijd extra in de gaten worden gehouden.



Het incident roept veel verontwaardiging op. Op sociale media laten mensen massaal hun afschuw blijken. Bianca reageert dat zij de melding had gedaan bij de dierenambulance, en schrijft: "Blij dat jullie haar een rustig plekje hebben kunnen geven." Anderen reageren woedend op het gedrag van de kinderen, en vragen of Bianca hen nog "bij de kraag" heeft gegrepen. "Ze namen gauw de benen, lafbekken", reageert ze daarop.

Reacties

21-02-2025 13:42:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.097

OTindex: 24.238

Hopelijk heeft ze die klotenklappertjes nog wel gezien en kunnen die door hun ouders eens goed onderhanden genomen worden.

