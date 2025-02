Mest van de toekomst? Deze insecten doen het werk voor ons

Het verwerken van ons organisch afval is een steeds groter probleem. Maar wetenschappers hebben een verrassende oplossing ontdekt: de zwarte soldatenvlieg. Deze kleine held kan dagelijks vier keer zijn eigen gewicht aan afval opeten en zet dit om in waardevolle meststof.



De larven van deze vlieg zijn echte alleseters. Of het nu gaat om etensresten of landbouwafval, ze lusten het allemaal. En het mooie is: wat er aan de achterkant uitkomt is goud waard voor boeren. De uitwerpselen van de larven, ook wel 'frass' genoemd, zitten boordevol voedingsstoffen die de bodem verrijken.



In de Verenigde Staten ziet men de potentie van deze kleine afvalverwerkers. Het ministerie van Landbouw heeft vorig jaar mei drie projecten gesteund die deze technologie willen ontwikkelen. Een daarvan is Chapul Farms in Oregon. Dit bedrijf bouwt speciale kweekfaciliteiten waar de vliegen hun werk kunnen doen.



Wijnboeren die de mest al gebruiken zien bemoedigende resultaten. De planten groeien sneller en zijn sterker. Een belangrijk voordeel is dat deze natuurlijke bemesting de bodem niet uitput, zoals bij kunstmest vaak wel gebeurt. De larvenpoep bevat namelijk nuttige microben die het bodemleven versterken.



De timing is perfect, want kunstmest is momenteel peperduur in de VS. Tussen 2021 en 2022 verdubbelden de prijzen. Amerika importeert veel kunstmest en boeren voelen de pijn in hun portemonnee. Een lokaal alternatief is dus meer dan welkom.



Toch zijn er nog uitdagingen. De biologische landbouw mag deze meststof officieel nog niet gebruiken omdat insecten niet op de toegestane lijst staan. Ook moeten veel boeren nog overtuigd worden dat meer insecten juist goed zijn voor hun bedrijf.



Maar de vooruitzichten zijn positief. De markt voor deze natuurlijke meststof groeit harder dan die voor insecteneiwit, waar tot nu toe de meeste aandacht naar uitging. En dat terwijl de kwekerijen twee keer zoveel mest produceren als larven. Een veelbelovende ontwikkeling dus in de strijd tegen voedselverspilling en bodemdegradatie.

