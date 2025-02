Amerikaanse klaagt ivf-kliniek aan na schokkende fout: verkeerde embryo geplaatst

Een vrouw in de Amerikaanse staat Georgia wil genoegdoening voor een enorme fout van de vruchtbaarheidskliniek waar zij een ivf-behandeling had ondergaan. Bij de geboorte van haar kind bleek dat de kliniek bij haar een verkeerde embryo had geplaatst.



De schok was enorm bij Krystena Murray toen bleek dat zij een zwart jongetje ter wereld had gebracht, terwijl zij bij de kliniek een witte spermadonor had geselecteerd die op haar leek, met blond haar en blauwe ogen.



De vruchtbaarheidskliniek, Coastal Fertility, had in 2003 een embryo bij haar geplaatst, maar toen zij in december van dat jaar beviel, wist ze 'dat er iets heel erg mis was', staat in de aanklacht, omdat het jongetje 'een donkere Afro-Amerikaanse baby' was.



"De geboorte van mijn baby had het gelukkigste moment van mijn leven moeten zijn, en om eerlijk te zijn, dat was het ook. Maar het was ook het meest beangstigende moment van mijn leven", zei ze op een persconferentie. Ze voegde eraan toe dat ze doodsbang was dat haar baby van haar weggehaald zou worden. "Voor alle liefde en geluk die ik voelde toen ik hem voor het eerst zag, kwam direct angst in de plaats. Hoe had dit kunnen gebeuren?"



Haar angst werd bewaarheid toen bleek dat zij haar zoontje inderdaad vijf maanden na zijn geboorte aan de natuurlijke ouders moest overdragen. Ook dat was een enorm traumatische gebeurtenis, staat in de aanklacht.



Ze was na de geboorte onmiddellijk van het jongetje gaan houden. Ze deed ook direct een DNA-test om te kijken of er slechts een fout was gemaakt met het sperma, en niet met het embryo. Maar uit de testresultaten werd duidelijk dat het kind geen DNA-overeenkomsten met haar had.



De dag dat Murray het jongetje moest overdragen aan zijn biologische ouders vond ze verschrikkelijk. "Ik kwam binnen als moeder van een kind dat van me hield, van mij was en verbonden was aan mij, en wandelde naar buiten met een lege kinderwagen", zegt zij tegen NBC News. "Zij gingen weg met mijn zoon."



Murray heeft nog geen antwoord gekregen wat er met haar eigen embryo is gebeurd, zegt haar advocaat. Het zou bij een andere vrouw kunnen zijn ingebracht, of het ligt nog opgeslagen in de kliniek. De advocaat noemt de verwisseling van het embryo 'een doodzonde voor vruchtbaarheidsklinieken'.



De kliniek 'betreurt ten zeerste het leed dat is veroorzaakt door een ongekende fout die resulteerde in een verwisseling', staat in een verklaring. “Dit was een geïsoleerde gebeurtenis waarbij geen verdere patiënten getroffen werden. Op de dag dat deze fout werd ontdekt, hebben we onmiddellijk een diepgaand onderzoek uitgevoerd en aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen om patiënten verder te beschermen en ervoor te zorgen dat een dergelijk incident zich niet opnieuw voordoet.”



Murray wil dat haar zaak door een juryrechtbank wordt behandeld en eist een schadevergoeding. Want de pijn blijft: "Ik heb m'n hele leven geprobeerd moeder te worden. Ik hield van mijn kind, voedde hem en liet hem opgroeien. Ik had letterlijk alles willen doen wat in mijn macht lag om hem te houden."



Ze noemt hem 'het mooiste mens' dat ze ooit gezien heeft en zegt hem altijd als haar zoon te zullen beschouwen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: