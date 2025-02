Zeker 120 kilometer per uur te hard langs Deventer politiebureau, dat kan niet goed gaan

Het mag sowieso niet, maar dit is al helemaal niet de meest handige plek om met 173 kilometer per uur langs te rijden in je auto: het politiebureau. Een 24-jarige man deed dat gisteravond wel in Deventer. En dat kwam hem duur te staan.

Agenten zullen wellicht even met hun ogen hebben geknipperd toen een automobilist met een snelheid van maar liefst 173 kilometer per uur langs het politiebureau aan de Holterweg in Deventer snelde. Daar is een snelheid van maximaal vijftig kilometer per uur toegestaan.

Agenten wisten de snelheidsduivel te achterhalen. De man had nog maar twee jaar zijn rijbewijs en mag die nu waarschijnlijk weer inleveren. Daar zal de rechter een besluit over nemen. Agenten namen het rijbewijs van de man al voorlopig in beslag in afwachting van het oordeel van de rechter..

