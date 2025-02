Drie tieners vast op eilandje in Haren na doorzakken door dun ijs

Drie tieners kwamen woensdagavond vast te zitten op een eilandje in het Burgemeester Boeremapark in Haren, nadat het dunne ijs waarop ze zich bevonden, het niet hield en ze doorzakten. De jongens moesten het eiland opklimmen om zichzelf in veiligheid te brengen.



Het incident gebeurde rond 18.00 uur. De tieners waren volledig doorweekt en kregen het snel koud. Omstanders, die het voorval zagen gebeuren, belden onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer werd vervolgens met spoed gealarmeerd om de jongens te redden.



Met behulp van een surfplank slaagde de brandweer erin om het eiland te bereiken. De tieners werden veilig naar de kade gebracht en ingepakt in warmtedekens. Meerdere ambulances arriveerden snel ter plaatse om de jongens te controleren op mogelijke onderkoelingsverschijnselen.

