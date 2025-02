Moet Ooststellingwerf bij Drenthe horen? 'De Friese taal wordt opgedrongen'

Zou de Friese gemeente Ooststellingwerf bij Drenthe moeten horen? Als het aan het lokale raadslid Simon ter Heide ligt in ieder geval wel.

In de gemeente Ooststellingwerf, waar onder meer Oosterwolde ligt, woedt sinds enige tijd een taalstrijd, meldt Omrop Fryslân. Ter Heide is boos naar aanleiding van de weigering van de provincie Friesland om vrijstelling te geven aan scholen in zijn gemeente voor het geven van Friese lessen.

Wordt weinig Fries gesproken

Een groot deel van de gemeente spreekt namelijk niet of nauwelijks Fries. Voorheen was er een vrijstelling, maar het gemeentebestuur van Ooststellingwerf heeft vergeten die opnieuw aan te vragen. Buurgemeente Weststellingwerf heeft die vrijstelling wel.

Tegelijkertijd bezuinigt de provincie wel op het Stellingwerfs. Bij een discussie over deze kwestie liepen de emoties afgelopen week hoog op, stelt de Friese omroep.



'Fries wordt opgedrongen'

Willem Schaaij, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, vindt dat het Fries, Stellingwerfs en Nederlands prima naast elkaar kunnen bestaan. Sterker nog: hij wil dat scholen viertalig worden, met ook Engels erbij.

Maar daar is Ter Heide van Lokaal Sociaal Ooststellingwerf het absoluut niet mee eens. Hij vindt dat de provincie het Fries zelfs aan de gemeente opdringt: "We hebben te maken met een provincie die bezig is met het herschrijven van onze geschiedenis en die een streep wil zetten onder onze cultuur. Dit is de wereld op z'n kop."



Daarom wil hij dat het college serieus onderzoekt of de gemeente niet bij Drenthe kan horen. Wethouder Jelke Nijboer vindt dat er een middenweg gevonden moet worden. Wil je de eigen streektaal een goede plek geven, dan moet je ook wat ruimte laten voor het Fries, zo was zijn conclusie na gesprekken met twee onderwijskoepelorganisaties.

Wat is het Stellingwerfs?

Het Stellingwerfs is een variant op de Nedersaksische streektaal, net zoals het Drents onder die taal valt. Stellingwerfs wordt vooral gesproken in de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf, maar ook in het Drentse grensgebied en in Steenwijkerland.

20-02-2025 16:10:47 Emmo

Tja, taalgrenzen en ambtelijke grenzen komen niet altijd overeen. Je kunt natuurlijk de taal binnen de ambtelijke grenzen verplicht stellen, zoals in Noordoost Frankrijk na Napoleon. Bijna geen hond die daar nog Vlaams spreekt.

Maar of dat heden ten dage de aangewezen weg is?

