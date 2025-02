Nieuw onderzoek: je DNA kan voorspellen of je succesvol zal stoppen met roken

Waarom lukt het de ene roker wel om te stoppen met medicatie en de andere niet? Wetenschappers van de Universiteit van Leicester hebben hier een verrassend antwoord op gevonden: het zit in onze genen.



In het grootste onderzoek tot nu toe op dit gebied hebben Britse onderzoekers zich gericht op het medicijn varenicline, dat bekend staat als één van de meest effectieve middelen om te stoppen met roken. Dit medicijn blokkeert de beloningseffecten van nicotine in de hersenen en vermindert zo de hunkering naar sigaretten.



Het onderzoeksteam analyseerde medische dossiers van duizenden patiënten uit verschillende internationale studies. Ze keken specifiek naar het DNA van mensen die met succes stopten met roken dankzij varenicline, en vergeleken dit met het DNA van mensen bij wie het middel niet aansloeg.



De wetenschappers ontdekten bepaalde genetische varianten die het verschil kunnen maken tussen succes en falen van de behandeling. Deze varianten hebben te maken met de regulering van genactiviteit en het functioneren van trilhaartjes (cilia) in de cellen. Dit kan wetenschappers helpen begrijpen waarom de effectiviteit van varenicline zo sterk verschilt per persoon.



Het nieuws komt op een belangrijk moment: varenicline is sinds kort weer beschikbaar in Nederland. De onderzoekers benadrukken echter dat verder onderzoek nodig is om de bevindingen te bevestigen in nog grotere studies. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een meer gepersonaliseerde aanpak bij het stoppen met roken, waarbij de behandeling wordt afgestemd op iemands genetische profiel.



Met meer dan de helft van de rokers die aangeeft te willen stoppen, vormt deze ontdekking een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen rookverslaving. Het onderzoek toont ook het belang van grote DNA-databases voor het ontwikkelen van effectievere behandelmethoden.

20-02-2025 09:20:29 allone

Het leven is complex.



Laatste edit 20-02-2025 09:20 Ach ja. Zoveel factoren die een rol spelen. …Het leven is complex.

