Bang en alleen: kat drie maanden na dood van baasje uit leeg huis gered

Bij de ontruiming van een woning aan de Fannius Scholtenstraat in Den Haag troffen deurwaarders een zwart-witte kater aan. Doodsbang en helemaal alleen. Het baasje van het dier is drie maanden geleden overleden. De kat moest zichzelf sindsdien redden.



En omdat hij via een balkondeur naar buiten kon, voederde hij zich met vogels. Een half opgegeten vogel lag in het huis, schrijft het de Dierenambulance.



De balkondeur van de woning stond open. ‘Dit is waarschijnlijk zijn redding geweest, want we vonden overblijfselen van een half opgegeten vogel in de slaapkamer’, schrijft de medewerker op de website van de Dierenambulance. De chauffeur meldt dat de kat er wel doorvoed uit zag. ‘Dus we gaan ervan uit dat hij door het vangen van vogels en muizen zichzelf al die maanden in leven heeft weten te houden’.



De kater is meegenomen naar het hospitaal in Den Haag om de conditie van het dier te bepalen. ‘De kat heeft eerst een verwenarrangementje in ons hospitaal gekregen. Verder was hij in prima conditie. Dus we hebben hem naar het Haags Dierencentrum gebracht. Daar gaan ze hun best doen om een fijn nieuw huisje voor hem te vinden’.

Reacties

De kat die 4 weken opgesloten zat in een container naar Curaçao was er erger aan toe

