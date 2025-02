Trump gaat mee in bewering van Poetin: ‘Oekraïne had oorlog nooit moeten beginnen’

Donald Trump beschuldigde Oekraïne er dinsdag van de oorlog met Rusland te hebben ‘uitgelokt’. De Amerikaanse president vindt dat de Oekraïners niet moeten klagen dat ze niet zijn uitgenodigd voor de besprekingen in Riyad. „Jullie hadden deze oorlog nooit moeten beginnen.”



,,Als Oekraïne aan de onderhandelingstafel had willen zitten, hadden ze op elk moment in de afgelopen drie jaar vredesgesprekken kunnen beginnen”, stelde de Amerikaanse president. Tijdens een persconferentie op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida voegde hij eraan toe: ,,Vandaag hoorde ik: ‘Oh, we zijn niet uitgenodigd!’ Nou, jullie zijn er al drie jaar bij betrokken. Jullie hadden er drie jaar geleden een einde aan moeten maken. Jullie hadden deze oorlog nooit moeten beginnen.”



Trump blijft bij zijn eerdere uitspraken dat de oorlog in Oekraïne niet alleen de schuld is van Rusland, maar ook van president Volodymyr Zelensky en vooral van de regering-Biden. Volgens hem zou Oekraïne verkiezingen zo snel mogelijk moeten houden ‘omdat Zelensky nog maar 4 procent steun’ zou hebben.



Bewijs kon hij daarvoor niet leveren, terwijl Oekraïense media woensdag recente cijfers van het Kyiv International Institute of Sociology aanhaalden, die juist lieten zien dat in december 2024 52 procent van de Oekraïners vertrouwen had in Zelensky.



Vladimir Poetin probeert al langer het beeld te schetsen dat Zelensky geen legitieme president is, omdat zijn eerste ambtstermijn op 20 mei 2024 had moeten eindigen. Daarbij negeert hij het feit dat de Oekraïense grondwet verkiezingen verbiedt tijdens de staat van beleg, een noodtoestand die is afgekondigd na de Russische invasie in 2022.



Trump distantieerde zich van de Kremlinpropaganda en benadrukte dat zijn oproep tot verkiezingen niets met Rusland te maken heeft. ,,Dat is geen Russisch standpunt. Dat komt van mij”, verklaarde hij.

Reacties

19-02-2025 15:54:21 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.531

OTindex: 56.125

Machtswellustige dwaas dat het is

19-02-2025 18:33:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.343

OTindex: 94.252

Heeft hij echt geen idee, of doet hij dit voor een reden?

