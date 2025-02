Vogels blijken slimmer dan gedacht, maar op hun eigen manier

Wetenschappers hebben een verrassende ontdekking gedaan over de ontwikkeling van vogelhersenen. Het blijkt dat vogels hun slimme brein op een compleet andere manier hebben ontwikkeld dan zoogdieren, zoals muizen, apen en mensen.



Tot nu toe dachten onderzoekers dat de hersenen van vogels en zoogdieren ongeveer hetzelfde waren opgebouwd, alleen met verschillende niveaus van complexiteit. Nieuwe studies tonen nu aan dat dit niet klopt: vogels hebben hun eigen, unieke weg gevolgd om slimme hersenen te ontwikkelen.



De onderzoekers keken specifiek naar het pallium, het deel van de hersenen dat bij mensen en andere zoogdieren zorgt voor complex denken. Met geavanceerde technieken ontdekten ze dat de zenuwcellen in het vogelbrein zich op andere plekken en tijdstippen ontwikkelen dan bij zoogdieren. Ook gebruiken ze compleet andere genen om hun functie te bepalen.



Dit is vergelijkbaar met twee koks die allebei een heerlijke chocoladetaart maken, maar daarvoor totaal verschillende recepten en ingrediƫnten gebruiken. Het eindresultaat lijkt misschien op elkaar, maar de weg ernaartoe is heel anders.



Sommige zenuwcellen in vogelhersenen zijn wel nog steeds hetzelfde als die van zoogdieren. Dit zijn vooral de remmende zenuwcellen, die al honderden miljoenen jaren bestaan. Maar de meeste andere zenuwcellen, die informatie doorgeven in de hersenen, zijn bij vogels op een eigen manier geƫvolueerd.



Deze ontdekking laat zien hoe flexibel de evolutie kan zijn. Net zoals er verschillende manieren zijn om een huis te bouwen, zijn er ook verschillende manieren om slimme hersenen te ontwikkelen. Vogels hebben hun eigen bouwplan gevolgd en zijn daar bijzonder succesvol in geweest.



Dit onderzoek helpt wetenschappers beter te begrijpen hoe hersenen zich ontwikkelen, zowel tijdens de groei van een embryo als gedurende miljoenen jaren evolutie. Deze kennis kan in de toekomst belangrijk zijn voor onderzoek naar hersenaandoeningen.

Reacties

18-02-2025 15:15:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.333

OTindex: 94.238

Deze ontdekking laat zien hoe ontelbaar veel mogelijkheden er in het universum zijn - waar wij niets van weten ..

„leefbare“ planeten kunnen heel anders zijn dan men hier denkt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: