Vliegtuig belandt op zijn kop op landingsbaan Toronto, acht gewonden

Op de luchthaven van de Canadese stad Toronto is een ongeluk gebeurd met een vliegtuig. Het vliegtuig van Delta Airlines belandde door nog onbekende oorzaak op zijn kop op de landingsbaan.Over slachtoffers is nog weinig bekend. Volgens lokale hulpdiensten raakten acht mensen gewond, van wie één ernstig. In het toestel zaten 80 passagiers.Het ongeluk gebeurde op Toronto Pearson International Airport. Het vliegtuig kwam vanuit de Amerikaanse stad Minneapolis. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.Op sociale media gaan foto's en video's rond die gemaakt zouden zijn door inzittenden. Dat zou betekenen dat zij zonder kleerscheuren het toestel konden verlaten.De stad in het zuiden van Canada heeft te kampen met extreem winterweer. Er ligt een dik pak sneeuw en de temperatuur is rond 10 graden onder nul. Ook staat er een harde wind. Afgelopen weekend trok er nog een sneeuwstorm over Toronto.