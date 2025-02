Mannen krijgen weeën in Veendams café

Meepuffen, haar hand vasthouden en eindeloos "Je kunt het" roepen. Menig man voelt zich tijdens de bevalling misschien toch een beetje nutteloos, terwijl de moeder in spe al het werk doet.



De Veendamse café-eigenaresse Iris Huberts, hoogzwanger van haar eerste kindje, bedacht een ludieke manier om haar partner Chesny alvast onder te dompelen in de wereld van de bevalling. Ze haalde een heuse weeënsimulator naar de kroeg. Dat betekent pijn lijden in plaats van bier drinken voor Chesny, maar gelukkig voor hem staat hij niet alleen.



"Ik heb nog geen medelijden", zegt Iris tegen Hart van Nederland terwijl haar partner het uitschreeuwt van de pijn. Een andere vrouw zegt het tegenovergestelde: "Ik vind het vreselijk om hem te zien lijden. Ik vind het wel sneu. Maar nu weet hij ook hoe het voelt en kan hij me misschien extra steunen."

