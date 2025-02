Staken tégen eigen vakbond: FNV-personeel eist vertrek bestuur en uitstel verkiezingen

Niet werkgevers, maar de bestuurders van de vakbond zelf zijn vandaag doelwit van een staking. Het FNV-personeel legt het werk neer uit onvrede over het functioneren van de grootste vakbond van Nederland.



Die onvrede gaat over de sociale veiligheid binnen de bond. Het vakbondspersoneel somt een lijst van gebeurtenissen op die, in hun ogen, de sociale veiligheid ondermijnen. Ze eisen daarom het vertrek van het huidige algemene bestuur.



Ook moeten de aanstaande verkiezingen voor een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter worden uitgesteld. Later deze week kan er gestemd worden en de uitslag wordt vastgesteld op 6 maart.



De meest directe zorg gaat over hoe er is omgegaan met een gerucht over grensoverschrijdend gedrag van Zakaria Boufangacha, de huidige vicevoorzitter én kandidaat voor het voorzitterschap.



Volgens Boufangacha is het gerucht aantoonbaar vals. Hij vindt dat Tuur Elzinga, de huidige voorzitter die ook opnieuw meedoet aan de voorzitterschapsverkiezing, te weinig heeft gedaan om het gerucht te ontzenuwen.



Ook het vakbondspersoneel heeft het over "een aantoonbaar valse melding". In de stakingsbrief wordt gesuggereerd dat het gerucht een poging was om de kandidatuur van Boufangacha te beschadigen. Inmiddels zou ook in het bestuur consensus zijn dat het gerucht ongegrond is, schrijft de Volkskrant op basis van een analyse.



Het personeel zegt dat ook Elzinga wist dat het gerucht niet waar was, maar toch onzorgvuldig met het verhaal is omgegaan. In de weken waarin dit speelde zou Elzinga buiten zijn bevoegdheden als voorzitter om zich bemoeid hebben met de kwestie, onder meer door te proberen om personeelsdossiers in te zien.



"Ik heb juist uitermate discreet en zorgvuldig gehandeld", zegt Elzinga in reactie tegen de NOS. "Maar als daaraan getwijfeld wordt, dan dient dat serieus en onafhankelijk onderzocht te worden. Daartoe is dan ook direct opdracht gegeven."



"Het bestuur heeft daarop nadrukkelijk afgesproken dat onderzoek eerst af te wachten en tot die tijd er niet over te communiceren. Ik houd me aan die afspraken en onthoud mij van inhoudelijk commentaar om het onderzoek niet in de weg te lopen. Ik zie de uitkomst met vertrouwen tegemoet."



Algemeen secretaris stapt op

Een ander bestuurslid waar veel onvrede over is onder het personeel is dit weekend al opgestapt. Het gaat om algemeen secretaris Bart Plaatje. Ook hij zou zich overmatig bemoeid hebben met zaken die niet passen bij zijn rol.



Zo onderhield hij - in de ogen van het personeel - te nauwe banden met het Ledenparlement. Dat is officieel het belangrijkste orgaan in de vakbond. De 102 leden moeten instemmen de belangrijkste beslissingen binnen de bond.



Plaatje zou het Ledenparlement hebben opgezet tegen een leidinggevende binnen de FNV. Plaatje wilde dat die persoon ontslagen zou worden. Die ontslagpoging is niet gelukt en de rol van Plaatje in deze poging wordt op dit moment onderzocht.



Ook liet hij zonder overleg onderzoek doen naar een aantal collega's binnen de vakbond omdat hij vermoedde dat er sprake was van een onveilige werksfeer. Zelf zegt Plaatje dat hij een "giftige situatie" wilde laten onderzoeken om ervan te leren. Volgens het personeel ging hij daarmee buiten zijn boekje.



Plaatje zegt zelf in zijn vertrekbrief dat hij "van de ene naar de andere weerstand" ging in zijn werk als bestuurslid. "Transparantie naar het Ledenparlement werd mij kwalijk genomen in vele vormen," schrijft Plaatje over zijn banden met het parlement.



De staking van het vakbondspersoneel wordt inmiddels gesteund door verschillende sectoren binnen de vakbond. Medewerkers uit onder andere de zorg, metaal, overheid en de havens zullen aanwezig zijn.



Ook de sectoren willen meer inspraak. "De top is losgezongen van de werkvloer. De sectoren doen de onderhandelingen voor de betere cao's. Bij ons worden de nieuwe leden geworven," zegt Niek Stam van FNV Havens.



In 2015 werd de FNV één grote centrale vakbond. Volgens Stam is men toen vergeten de inspraak van de sectoren te regelen. In een buitengewone vergadering willen de sectoren begin maart bij elkaar komen om te bespreken hoe ze die inspraak kunnen afdwingen.



Vandaag wil het bestuur bespreken hoe het de onrust in de organisatie wil "adresseren". Penningmeester Piet Rietman bedankt namens het bestuur Bart Plaatje voor "zijn jarenlange inzet en voor deze moedige stap".



De rest van het bestuur doet vooralsnog geen stap opzij en officieel is de voorzittersverkiezing ook nog niet uitgesteld. Vorige week mailde Tuur Elzinga aan het FNV-personeel wel dat hij het uitstellen van de voorzittersverkiezing zou bespreken, wat hij eerder niet van plan was.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: