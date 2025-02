Amerikaanse vrouw (104) viert verjaardag in gevangenis

Een dag om nooit te vergeten: een Amerikaanse vrouw heeft haar 104de verjaardag in de gevangenis doorgebracht. Niet omdat ze een misdaad had begaan, maar omdat het haar grootste wens was om de binnenkant van een gevangenis te zien.Ze kreeg de volledige ervaring, inclusief handboeien en opgesloten worden in een cel. Ze wilde de gevangenis graag bezoeken nadat ze in haar verzorgingshuis met een agent had gesproken over zijn werk.Tijdens haar bezoek aan een gevangenis in New York werden haar vingerafdrukken afgenomen, werd haar identificatiefoto gemaakt – het zogeheten mugshot – en werd ze kort opgesloten in een cel.De vrouw vond het geweldig. "Het was interessanter dan ik had gedacht", vertelt ze aan The Washington Post. Ze kreeg ook nog een rondleiding in de controlekamer.Voor volgend jaar is haar verjaardagswens iets normaler: dan wil ze het 'gewoon' met haar familie vieren. "Ik heb zo'n geweldig leven gehad. Ik heb veel om dankbaar voor te zijn."