Theater Parijs ontruimd om brandje, geïmproviseerd optreden op straat

Een van de bekendste theaters van Parijs is gisteravond ontruimd vanwege brand. Het vuur woedde in de keuken van een restaurant in de kelder van het Théâtre des Champs-Élysées.



De opera Persée van Jean-Baptiste Lully was net vijf minuten bezig toen het brandalarm afging. Zo'n drieduizend bezoekers kregen te horen dat ze naar buiten moesten.



"We hadden snel door dat het geen oefening was, want het rook alsof er iets brandde", zegt een bezoeker tegen Franse media.



Veel operabezoekers stonden buiten te kleumen bij temperaturen rond het vriespunt. Sommigen wilden binnen om hun jas of tas te halen, maar vanwege de brandweerinzet was het gebouw afgezet. Om de pijn wat te verzachten, heeft het operakoor een straatconcert gegeven.



De brandweer had het vuur vrij snel geblust. Er was rookontwikkeling, maar niemand raakte gewond. Het theater is niet beschadigd en de voorstelling is afgelast.

Kou door brand.

