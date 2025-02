Voor 5 dollar 'eet' een uil je ex op in Canada

Doet Valentijn je denken aan een vervelende ex? In Canada werd een heel opmerkelijke actie bedacht. Voor 5 Canadese dollar kan je met je oud-geliefde 'afrekenen' door een rat te kopen die je naar je ex vernoemt. Vervolgens eet een uil het beestje op. Rattenliefhebbers zijn niet enthousiast.



De actie voor het niet zoete, maar harige wraakplan komt van het 'Northern Spotted Owl Breeding Program', dat zich inzet voor bedreigde uilsoorten. Voor Valentijn lanceerde het programma de 'No regRATS-campagne', schrijft The Guardian. Door minimaal 5 dollar te doneren, werd je beloofd dat je 'op de dag van de liefde' een foto en video zou krijgen van de rat voordat 'ie in de bek van een gevlakte uil verdween. De noordelijke gevlekte uil is een van de meest bedreigde diersoorten in Canada.



Waar de een de actie grappig vindt, vindt de ander het wreed. In reacties op sociale media worden ratten slimme dieren genoemd die niet gelijk gesteld moeten worden aan een 'vervelende ex'.



Volgens het programma bestaat het grootste deel van het dieet van uilen uit knaagdieren. "Ze gaan de ratten toch opeten. We proberen gewoon een beetje plezier te hebben en geld in te zamelen, zodat we voor de uilen kunnen blijven zorgen. Begrijp ons niet verkeerd, wij houden ook van ratten", schrijft het programma.

