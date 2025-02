'Geen afval ingooien, alleen bewoners' is Taalvoutje van 2024

Een bord op een vuilcontainer met de handgeschreven tekst 'Geen afval ingooien, alleen bewoners' is uitgeroepen tot grappigste 'taalvout' van 2024. In de Grote Taalvoutverkiezing kreeg deze tekst de meeste stemmen (35 procent), meldt het humoristische taalplatform Taalvoutjes. Dat viert deze donderdag zijn dertiende verjaardag.De afgelopen weken konden mensen stemmen op de twintig grappigste, populairste en soms ook schunnigste 'taalvouten' van het afgelopen jaar. Er kwamen meer dan tweeduizend stemmen binnen.Op de tweede plaats eindigde 'Oeps! Ik heb iemand gelikt die ik niet wilde liken!', een citaat uit de meest gestelde vragen op twee datingsites, gevolgd door 'Drentse darter zonder benen doet mee aan Dutch Open Darts: Als ik één leg win, mag ik blij zijn', boven een artikel van RTV Drenthe.De grappigste 'taalvout' van 2023 was een oproep om een zakje voor de uitwerpselen van de hond mee te nemen: 'Vergeet ook de tassen voor het stoffelijk overschot van de hond niet'.