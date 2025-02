Baby geboren in metro New York, blijkt van vermiste vrouw

In een metrostel in New York is gisterochtend een baby geboren. Dat is niet het enige bijzondere aan het nieuws: de moeder is een 25-jarige vrouw die al maanden vermist was. Beelden van de bevalling gaan viral op TikTok.



De vrouw die beviel is geïdentificeerd als Jenny Saint Pierre. Zij werd afgelopen zomer voor het laatst gezien in haar woonplaats Hallandale in Florida, zegt haar zus Stephania tegen The New York Times.



Stephania zegt tegen de Amerikaanse krant dat ze wist dat haar zus zwanger was. Dat ze naar New York vertrokken was, wist ze echter niet. "Oh mijn hemel, ik geloof dat ik ga huilen. Dat is mijn eerste nichtje!", zei ze bij het bekijken van de TikTok-video.



Passagiers hadden de bestuurder van de metro van de bevalling op de hoogte gesteld. De machinist stopte bij een station en wachtte daar op de hulpdiensten.



Moeder en dochter maken het goed en zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.



Familieleden van Jenny hebben haar laten weten dat ze altijd welkom is in haar woonplaats in Florida.



Het metronet van New York laat in een verklaring weten dat 'inwoners van de stad zich van hun beste kant hebben laten zien' door te helpen bij de bevalling. "We hopen moeder en dochter gauw terug te zien voor minder dramatische ritjes in het openbaar vervoer", schrijven ze.



Volgens The New York Times zijn er in de ruim 120 jaar dat het metronet in de stad bestaat wel vaker baby's geboren. Vaak ging het om dakloze moeders die dagenlang in de metro's doorbrachten.

Reacties

Ben nu nieuwsgierig wat er met die vrouw gebeurd is. Het lijkt er op dat ze gewoon van haar familie is weggelopen. Maar het wordt uit het verhaal niet duidelijk.

